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В Барановичах начата проверка по факту «заминирования» мусорных баков
О том, что в мусорных баках находится взрывчатка, неизвестный сообщил в письме на электронную почту ЖКХ.
Неустановленное лицо указало адрес дома, возле которого находятся «заминированные» мусорные баки: улица Наконечникова, 47.
Об этом стало известно из сообщения главного инженера Барановичского ЖКХ, получившего вышеуказанное письмо.
В срочном порядке были эвакуированы 87 жителей близстоящего дома. На место прибыли саперы, оперативники, сотрудники ГРОЧС и машина скорой помощи. Автомобили были переставлены в безопасное место.
Однако по факту проверки оказалось, что никаких взрывных устройств в мусорных баках не было.
Сообщение оказалось ложным, отмечают в Барановичском ГОВД. В настоящее время начата проверка.
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О том, что в мусорных баках находится взрывчатка, неизвестный сообщил в письме на электронную почту ЖКХ. Неустановленное лицо указало адрес дома, возле которого...
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