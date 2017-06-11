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В Барановичах начата проверка по факту «заминирования» мусорных баков

12.06.2017 18:27 — Разное | БДГ  
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О том, что в мусорных баках находится взрывчатка, неизвестный сообщил в письме на электронную почту ЖКХ.

Неустановленное лицо указало адрес дома, возле которого находятся «заминированные» мусорные баки: улица Наконечникова, 47.

Об этом стало известно из сообщения главного инженера Барановичского ЖКХ, получившего вышеуказанное письмо.

В срочном порядке были эвакуированы 87 жителей близстоящего дома. На место прибыли саперы, оперативники, сотрудники ГРОЧС и машина скорой помощи. Автомобили были переставлены в безопасное место.

Однако по факту проверки оказалось, что никаких взрывных устройств в мусорных баках не было.

Сообщение оказалось ложным, отмечают в Барановичском ГОВД. В настоящее время начата проверка.

 
 
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О том, что в мусорных баках находится взрывчатка, неизвестный сообщил в письме на электронную почту ЖКХ. Неустановленное лицо указало адрес дома, возле которого...

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