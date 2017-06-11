|
Почти 80% россиян счтитают себя патриотами
12.06.2017 19:18 — Разное | Ежедневник
Патриотами России себя ощущают 78% жителей страны. При этом 39% считают, что публично называть себя патриотом не стоит.
Доля россиян, которые считают себя патриотами, выросла до 78%. Об этом, как сообщает «Интерфакс», свидетельствует опрос, проведенный в июне фондом «Общественное мнение» (ФОМ), пишет
Также граждане страны выделили критерии, которыми можно руководствоваться при определении того, кого считать патриотом. По мнению 73% россиян, не может считаться патриотом человек, равнодушный к родной природе. 68% граждан полагают, что патриотом не может быть человек, уклоняющийся от службы в армии, а 65% — не знающий родную историю.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Патриотами России себя ощущают 78% жителей страны. При этом 39% считают, что публично называть себя патриотом не стоит.
|
Архив (Разное)
Комментарии