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Белорусский триатлет Александр Василевич выиграл престижные соревнования в Польше

12.06.2017 19:53 — Разное | Tut.by  
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Белорусский триатлет Александр Василевич одержал победу на престижных соревнованиях мировой серии Enea 5150 Warsaw Triathlon 2017, который проходил в столице Польши.


Фото: Sport Evolution

Как сообщает swim.by, Василевич установил новый рекорд соревнований (1.53,08) на трассе олимпийского формата.

После заплыва на 1 500 метров в открытой воде Василевич был шестым, но вырвался в лидеры во время велосипедной трассы на 40 километров. Победу белорус закрепил во время десятикилометрового забега.

«Я очень рад своей победе. Несмотря на то, что после плавания был шестым, мне удалось хорошо провести велосипедный этап и выйти на лидирующую позицию, преодолевая ветер. Во время бега я уже полностью контролировал ситуацию. Сам турнир организован великолепно, планирую обязательно продолжить выступления и продемонстрировать спортивную борьбу на турнире Enea IRONMAN 70.3 Gdynia powered by Herbalife 2017», — поделился своими впечатлениями на финише Александр Василевич.

 
 
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Белорусский триатлет Александр Василевич одержал победу на престижном турнире мировой серии Enea 5150 Warsaw Triathlon 2017, который проходил в столице Польши.

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