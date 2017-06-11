Катерина Борнукова: Лукашенко было бы интересно договориться о сотрудничестве с Казахстаном





Из Казахстана поставлять в Беларусь энергоресурсы сложно логистически, хотя в случае поставок нефти можно было бы использовать своп-схемы.

Вопросы экономического сотрудничества и обеспечения безопасности являются приоритетами Беларуси в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил Александр Лукашенко на саммите этой организации в Астане. Говоря об экономической составляющей взаимодействия, президент сообщил о намерении Беларуси участвовать в обеспечении продовольственной безопасности на континенте и желании более полно использовать свое геополитическое положение для укрепления связей между Востоком и Западом. "Мы готовы усиливать роль Беларуси как связующего звена между Европой и Азией и предлагаем партнерам активнее использовать этот потенциал", - цитирует пресс-служба слова белорусского президента.

Прозрачность условий для бизнеса и конкурентоспособность – основные факторы успешного сотрудничества

Как сказала в интервью Thinktanks.by академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерины Борнуковой, углубление экономического сотрудничества со странами ШОС, равно как и более активное использование геополитического положения Беларуси, во многом будет зависеть от того, насколько понятные и прозрачные условия для бизнеса окажутся созданы в нашей стране.

«Геополитическое положение Беларуси, несомненно, играет важную роль. Но нужно помнить, что помимо нас есть и другие транзитные страны. К примеру, Украина, которая выглядит гораздо более понятной и прозрачной в глазах тех же китайских компаний. Да, в Украине есть коррупция, но коррупция - это не то, что может напугать китайский бизнес. А вот наши способы принятия решений и вмешательство государства во все сферы их смущают», - сказала Катерина Борнукова в интервью Thinktanks.by.

Эксперт отметила, что многие вопросы, включая транзит и поставки белорусских товаров на экспорт, довольно сложно решить на высоком государственном уровне, поскольку обычно они решаются на уровне предприятий.

«У белорусских властей есть установка, что нужно на государственном уровне договариваться об экспорте товаров. На самом деле это вопрос взаимоотношений двух фирм. Иностранные фирмы решают, хотят ли они приобретать технику МТЗ и Гомсельмаша. И здесь ключевым вопросом является конкурентоспособность продукции, сочетание цены и качества. После обсуждения на высоком уровне главы Китая и Индии могут донести до своих компаний информацию о том, что есть такая страна Беларусь, которая производит тракторы. Однако в конечном итоге именно компании будут решать, где им приобретать технику», - считает Катерина Борнукова.

По ее мнению, схема переговоров на межгосударственном уровне работает лишь с небольшим количеством стран - как правило, это среднеазиатские республики с авторитарным стилем правления. «В тот же Туркменистан мы можем поставлять сельхозтехнику по договоренностям на высшем уровне. А вот уже даже с Казахстаном ситуация другая – там наш подход уже не совсем понятен. Об этом можно судить по товарообороту, который слишком низок, учитывая размер казахстанской экономики», - отметила эксперт.

Беларусь может быть заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Казахстаном

Официальные источники сообщают о проведении двусторонних переговоров между Александром Лукашенко и казахстанским лидером Нурсултаном Назарбаевым. Однако неизвестно, затрагивались ли экономические вопросы – в сообщениях говорится лишь о передаче белорусской стороной архивных документов о репрессированных гражданах и об обсуждении выставочной деятельности.

В то же время, по мнению Катерины Борнуковой, белорусской стороне было бы интересно обсудить с Казахстаном вопросы, связанные с обеспечением энергетической безопасности.

«Перед Беларусью всегда стоит вопрос поставок нефти и газа. Совсем недавно на этой почве был конфликт с Россией, который снова показал уязвисмость позиции Беларуси. Из Казахстана поставлять в Беларусь энергоресурсы сложно логистически, хотя в случае поставок нефти можно было бы использовать своп-схемы. Думаю, что Лукашенко было бы интересно договориться об энергетическом сотрудничестве с Казахстаном на случай, если возникнут вопросы с поставками нефти из России», - сказала эксперт.