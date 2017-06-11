Выбираем карту с кэшбэком в ресторанах и кафе

Для того, чтобы провести хороший вечер в ресторане, вовсе не нужно оставлять там половину зарплаты – специальные предложения от заведений и гастрономические фестивали это подтверждают.

Подобная экономия не предел – можно совместить возможности и использовать карту с повышенным кэшбэком. Средний процент кэшбэка, который возвращается клиенту на карту – 1%. Однако существуют специальные категории, где эта цифра выше – выбрав рубрику “развлечения”, человек получает особую бонусную программу.

Зачем банк предоставляет повышенный кэшбэк? Когда человек оплачивает покупку в магазине, магазин получает не 100% денег - несколько процентов уходят платёжной системе (Visa, MasterCard), ещё часть забирает банк. Таким образом, банк делится с клиентом небольшой частью прибыли. Если кэшбэк высокий (5-10%), то, скорее всего, он предоставляется на товар, который покупают не слишком часто – банк выйдет в плюс за счёт других операций. Также кэшбэк стимулирует безналичные расчёты – это значит, что на карточке будет находиться больше денег, да и общая сумма средств, задействованных в операциях, станет выше. Это также важно для банков.

FINANCE.TUT.BY выяснил, какие карточки помогут сэкономить именно в ресторанах, барах, кафе и фастфуд-заведениях.

Банк, продукт Кэшбэк Стоимость выпуска Примечание Альфа-Банк,

Карта № 1, BYN

Заказать карту 2% Оформление бесплатное. Если операций в месяц больше чем на 300 BYN , то обслуживание также бесплатное. Если меньше, то 1.99 BYN в месяц Нужно указать категорию для повышенного кэшбэка - "развлечения" Идея Банк,

PartyCard, BYN

Заказать карту

3% 10 BYN Карта для клиентов в возрасте до 30 лет. Кэшбэк предусмотрен в ресторанах, барах, клубах, фастфуд-заведениях. Технобанк,

Платежная карточка «Талака Ладная», BYN

Заказать карту 0,3−3% Годовое обслуживание 1.5 BYN Начисления предусмотрены в течение июня. Сумма возврата не превышает 30 белорусских рублей в месяц по счету. Технобанк,

Премиальная карточка «Талака», BYN 0,3−3% Беларусбанк,

Карта рассрочки «Магнит», BYN до 12% в магазинах-партнерах 4 BYN, ежемесячное обслуживание 1 BYN Самый распространённый кэшбэк - 1-2%, указанный высокий показатель 12% предоставляется в ресторане и баре г.Малорита Беларусбанк,

Карт-бланш, BYN/USD/EUR/RUB 0,5−5% 70 BYN/35 USD/ 35 EUR/ 2300 RB (60 BYN при оформлении дистанционно) Беларусбанк,

Клуб «#Настарт», BYN/USD/EUR/RUB 1−1,5% 10 BYN/5 USD/5 EUR/ 300 RUB (9 BYN при оформлении дистанционно)

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