Выбираем карту с кэшбэком в ресторанах и кафе

Для того, чтобы провести хороший вечер в ресторане, вовсе не нужно оставлять там половину зарплаты – специальные предложения от заведений и гастрономические фестивали это подтверждают.
Подобная экономия не предел – можно совместить возможности и использовать карту с повышенным кэшбэком. Средний процент кэшбэка, который возвращается клиенту на карту – 1%. Однако существуют специальные категории, где эта цифра выше – выбрав рубрику “развлечения”, человек получает особую бонусную программу.
Зачем банк предоставляет повышенный кэшбэк?
Когда человек оплачивает покупку в магазине, магазин получает не 100% денег - несколько процентов уходят платёжной системе (Visa, MasterCard), ещё часть забирает банк. Таким образом, банк делится с клиентом небольшой частью прибыли. Если кэшбэк высокий (5-10%), то, скорее всего, он предоставляется на товар, который покупают не слишком часто – банк выйдет в плюс за счёт других операций.
Также кэшбэк стимулирует безналичные расчёты – это значит, что на карточке будет находиться больше денег, да и общая сумма средств, задействованных в операциях, станет выше. Это также важно для банков.
FINANCE.TUT.BY выяснил, какие карточки помогут сэкономить именно в ресторанах, барах, кафе и фастфуд-заведениях.
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