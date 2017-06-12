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Олег Дулуб объяснил, почему ушел из "Карпат"

12.06.2017 23:01 — Разное | Tut.by  
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Бывший тренер «Карпат» Олег Дулуб рассказал, почему покинул тренерский мостик «львов».


Фото: ФК «Карпаты»

«У меня так складывается семейная ситуация, что пришлось покинуть клуб. В моей семье произошло замечательное событие — дочь родила двух девочек. Дочь живет в США, поэтому жена переедет к ней, чтобы помогать. У меня также есть сын. Он выпускник и этим летом будет поступать в университет в Польше. Он не сможет обойтись без моей помощи, и на месяц-полтора я точно выпадаю из рабочего графика. Сомневаюсь, что команда будет ждать, пока я улажу личные проблемы. Думаю, человек, который будет готовить команду на сборах, уже будет ее и тренировать.

У меня нет никаких конфликтов с руководством клуба. Если жена полетит в США, то сын сам не справится. А о том, что я ухожу из Карпат, потому что с кем-то конфликтую или же из-за того, что снова перехожу в «Крумкачы», — это неправда", — приводит слова Олега Дулуба Football24.

 
 
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Бывший тренер "Карпат" Олег Дулуб рассказал, почему покинул тренерский мостик "львов".

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