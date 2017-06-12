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В Минске простились с Алексеем Ермошиным
В понедельник прошло прощание с единственным сыном главы ЦИК Лидии Ермошиной.
На панихиду в траурный зал на Долгиновском тракте пришли многочисленные известные топ-чиновники, родные, знакомые и одноклассники Ермошина.
Поддержать Лидию Ермошину пришли министр информации Лилия Ананич, председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович, и его заместитель Марианна Щеткина, бывший министр образования (ныне председатель республиканского общественного объединения «Белая Русь») Александр Радьков.
Сразу несколько чиновников представляли Мингорисполком: зампред Игорь Юркевич, который до недавнего времени возглавлял столичное здравоохранение, бывший заместитель руководителя Администрации президента Игорь Бузовский, который теперь работает главой администрации Центрального района Минска, и председатель Комитета по труду и соцзащите Жанна Романович.
Это далеко не полный список тех, кто присутствовал на похоронах Алексея Ермошина. Было сказано много хороших слов о нем как о человеке, и как справедливом адвокате.
Прощание закончилось в 13:00.
Напомним, единственный сын главы ЦИК Беларуси Алексей Ермошин
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В понедельник прошло прощание с единственным сыном главы ЦИК Лидии Ермошиной. На панихиду в траурный зал на Долгиновском тракте пришли многочисленные известные...
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