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В Минске простились с Алексеем Ермошиным

12.06.2017 20:58 — Разное | БДГ  
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В понедельник прошло прощание с единственным сыном главы ЦИК Лидии Ермошиной.

На панихиду в траурный зал на Долгиновском тракте пришли многочисленные известные топ-чиновники, родные, знакомые и одноклассники Ермошина.

Поддержать Лидию Ермошину пришли министр информации Лилия Ананич, председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович, и его заместитель Марианна Щеткина, бывший министр образования (ныне председатель республиканского общественного объединения «Белая Русь») Александр Радьков.

Сразу несколько чиновников представляли Мингорисполком: зампред Игорь Юркевич, который до недавнего времени возглавлял столичное здравоохранение, бывший заместитель руководителя Администрации президента Игорь Бузовский, который теперь работает главой администрации Центрального района Минска, и председатель Комитета по труду и соцзащите Жанна Романович.

Это далеко не полный список тех, кто присутствовал на похоронах Алексея Ермошина. Было сказано много хороших слов о нем как о человеке, и как справедливом адвокате.

Прощание закончилось в 13:00.

Напомним, единственный сын главы ЦИК Беларуси Алексей Ермошин скончался на 40-м году жизни, он был юристом – помощником прокурора, затем адвокатом в юридической консультации.

 
Теги: Минск
 
 
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В понедельник прошло прощание с единственным сыном главы ЦИК Лидии Ермошиной. На панихиду в траурный зал на Долгиновском тракте пришли многочисленные известные...

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