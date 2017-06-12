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Забеги, болельщики, эмоции: лучшие кадры с КЕ в беге на 10 километров

12.06.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В континентальном первенстве приняли участие десятки спортсменов из 19 стран мира. Минск впервые принимал соревнования подобного рода, причем белорусской столице выпала честь принимать юбилейный Кубок — первые забеги в рамках КЕ прошли в 1997 году.

Забеги, болельщики, эмоции: лучшие кадры с КЕ в беге на 10 километров
© Sputnik / Виктор Толочко
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Среди мужчин призовые места заняли представители испанской сборной, а вот у женщин отличилась белорусская команда, завоевав золото КЕ, наша известная соотечественница Ольга Мазуренок финишировала со вторым результатом.

После церемонии награждения БФЛА поздравила белорусских спортсменок с триумфом.

Сборная Беларуси трижды становилась бронзовым призером КЕ, золото европейского первенства белоруски завоевали впервые.

Смотрите также забег Ольги Мазуренок в рамках КЕ>>

 
Теги: Минск
 
 
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Кубок Европы в беге на 10 тысяч метров прошел в минувшие выходные в Минске. Смотрите на видео лучшие кадры со спортивного мероприятия, предоставленные Белорусской...

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