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Видеофакт: как выглядит копия марсельского такси из Волковыска

12.06.2017 22:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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После тюнинга обычный старенький Peugeot 406 стал самым известным автомобилем Волковыска. В нем все, как в фильме "Такси". Передний бампер, воздухозаборники на крыше, спойлер, даже наклейка с надписью Taxis de Marseille.

Рабочую машина волковыского таксиста Игоря Сыроватко практически не отличить от белого Peugeot, на котором ездил Семи Насери в фильме "Такси" Люка Бессона.

Видеофакт: как выглядит копия марсельского такси из Волковыска
© Sputnik/ Максим Захаров
Копию марсельского такси Люка Бессона сделал парень из Волковыска

Идея сделать копию известного на весь мир автомобиля появилась в конце октября прошлого года. Уже на следующий день Сыроватко начал искать машину нужной модели в интернете. Интересовала именно Peugeot 406, именно с бензиновым двигателем, именно белого цвета, чтобы не перекрашивать весь автомобиль.

"Машину купил за 2,5 тысячи долларов, на материалы для тюнинга ушло примерно 650 долларов. Всю работу делали вдвоем с братом по вечерам в обычном гараже. Все детали делали сами. На это ушло примерно четыре месяца", — рассказал собеседник агентства.

Теперь машина практически каждый день бывает в городе. Парень рассказал, что продавать ее не станет. Совсем скоро тюнингованная такси будет возить пассажиров. Для соблюдения законности, на нее придется дополнительно прикрепить желтые номера, наклейки на кузов и стандартный плафон белорусского такси на крышу.

 
 
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Зачем автолюбитель из Волковыска сделал такси как в фильме Люка Бессона и как выглядит белорусская копия, смотрите на видео Sputnik.

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