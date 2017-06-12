Видеофакт: как выглядит копия марсельского такси из Волковыска

После тюнинга обычный старенький Peugeot 406 стал самым известным автомобилем Волковыска. В нем все, как в фильме "Такси". Передний бампер, воздухозаборники на крыше, спойлер, даже наклейка с надписью Taxis de Marseille.

Рабочую машина волковыского таксиста Игоря Сыроватко практически не отличить от белого Peugeot, на котором ездил Семи Насери в фильме "Такси" Люка Бессона.



© Sputnik/ Максим Захаров Копию марсельского такси Люка Бессона сделал парень из Волковыска

Идея сделать копию известного на весь мир автомобиля появилась в конце октября прошлого года. Уже на следующий день Сыроватко начал искать машину нужной модели в интернете. Интересовала именно Peugeot 406, именно с бензиновым двигателем, именно белого цвета, чтобы не перекрашивать весь автомобиль.

"Машину купил за 2,5 тысячи долларов, на материалы для тюнинга ушло примерно 650 долларов. Всю работу делали вдвоем с братом по вечерам в обычном гараже. Все детали делали сами. На это ушло примерно четыре месяца", — рассказал собеседник агентства.

Теперь машина практически каждый день бывает в городе. Парень рассказал, что продавать ее не станет. Совсем скоро тюнингованная такси будет возить пассажиров. Для соблюдения законности, на нее придется дополнительно прикрепить желтые номера, наклейки на кузов и стандартный плафон белорусского такси на крышу.