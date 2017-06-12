Синоптики объявили штормпредупреждение на вторник 13 июня

МИНСК, 12 июн – Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен на вторник 13 июня из-за сильного ветра, сообщили Sputnik в понедельник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Как отмечают в Гидромете, во второй рабочий день недели ожидается порывистый ветер.

"Днем 13 июня во многих районах республики и в Минске ожидается усиление западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду", – сказали синоптики.

Собеседники Sputnik также уточнили, что в связи с неблагоприятными условиями объявлен предпоследний – оранжевый – уровень опасности.

К завтрашнему ветру добавились грозы в Гродно и Бресте сегодня вечером и ночью pic.twitter.com/9O7903TUjp — 112.by МЧС Беларуси (@112by) 12 июня 2017 г.

Кроме того, по информации синоптиков, до полуночи понедельника 12 июня в ряде районов Беларуси ожидаются сильные грозы, которые тоже будут сопровождаться усилением ветра.