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Синоптики объявили штормпредупреждение на вторник 13 июня
12.06.2017 20:13 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 июн – Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен на вторник 13 июня из-за сильного ветра, сообщили Sputnik в понедельник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Как отмечают в Гидромете, во второй рабочий день недели ожидается порывистый ветер.
"Днем 13 июня во многих районах республики и в Минске ожидается усиление западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду", – сказали синоптики.
Собеседники Sputnik также уточнили, что в связи с неблагоприятными условиями объявлен предпоследний – оранжевый – уровень опасности.
Кроме того, по информации синоптиков, до полуночи понедельника 12 июня в ряде районов Беларуси ожидаются сильные грозы, которые тоже будут сопровождаться усилением ветра.
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В связи с неблагоприятными условиями объявлен предпоследний – оранжевый – уровень опасности.
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