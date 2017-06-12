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Пожарную часть закрыли во Флориде из-за нашествия летучих мышей
12.06.2017 19:58 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 июн – Sputnik. Пожарная часть была временно закрыта в округе Паско штата Флорида из-за нескольких сотен летучих мышей, сообщило издание
© AFP/ Sergei GAPON
По информации газеты, до тысячи летучих мышей расположились в помещении, из-за чего здание пожарной части было признано находящемся в антисанитарном состоянии.
"Они находили их (мышей – Sputnik) в помещениях для сна, в тренажерном зале, в ванных комнатах. Дошло до того, что ситуация стала опасной", — сказал замначальника части по административным вопросам Эндрю Фосс.
Издание отмечает, что полностью освободить здание от мышей пока невозможно, поскольку по закону тревожить их в период вскармливания запрещено.
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Полностью освободить здание от мышей пока невозможно, поскольку по закону тревожить их в период вскармливания запрещено.
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