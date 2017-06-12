Пожарную часть закрыли во Флориде из-за нашествия летучих мышей

МИНСК, 12 июн – Sputnik. Пожарная часть была временно закрыта в округе Паско штата Флорида из-за нескольких сотен летучих мышей, сообщило издание Tampa Bay Times .



© AFP/ Sergei GAPON Совята на рассвете, заячьи уши и олень в рапсе — дикая природа Беларуси 16

По информации газеты, до тысячи летучих мышей расположились в помещении, из-за чего здание пожарной части было признано находящемся в антисанитарном состоянии.

"Они находили их (мышей – Sputnik) в помещениях для сна, в тренажерном зале, в ванных комнатах. Дошло до того, что ситуация стала опасной", — сказал замначальника части по административным вопросам Эндрю Фосс.

Издание отмечает, что полностью освободить здание от мышей пока невозможно, поскольку по закону тревожить их в период вскармливания запрещено.