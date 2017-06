Игра, которую ждали почти 15 лет, новый Assassin's Creed и другие игры Ubisoft на E3

В сравнении с конференциями других компаний на Electronic Entertainment Expo 2017 презентация французского издателя Ubisoft была самой гармоничной. Нам рассказали чуть больше об уже известных проектах, представили несколько неожиданных игр и даже показали одну, которую мы ждали почти 15 лет.

На конференции анонсировали необычный экшен с элементами тактической стратегии Mario + Rabbids Kingdom Battle. Это упрощенная версия XCOM с Марио и дикими кроликами в главной роли. Выйдет на консоли Nintendo Switch 29 августа.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Еще раз упомянули одну из главных игр в линейке компании — Assassin’s Creed Origins. В новом трейлере показали Древний Египет, как будто сошедший со страниц учебников по истории. Выглядит впечатляюще, хотя нас скорее всего ждет привычный игровой процесс с лазаньем по крышам и тихими устранениями врагов в подворотнях.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Не обошлось и без— новой части не особо удачного гоночного сериала Ubisoft. В этот раз разработчики решили добавить к автомобилям самолеты и катера. Сделает ли это игру лучше — узнаем в следующем году.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



А вот в какой игре сомневаться не приходится, так это в. В разработке участвуют авторы оригинального мультсериала, поэтому с юмором все будет точно хорошо. К тому же тема противостояния супергероев комиксов дает тысячу поводов для шуток.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Необычным анонсом стал проект, о котором известно только то, что он создается в коллаборации с актером Элайджем Вудом и будет адаптирован под шлемы виртуальной реальности.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Следующим неожиданным проектом стал пиратский экшен. Авторы, кажется, просто достали морские сражения из Assassin’s Creed 4: Black Flag, улучшили их и сделали про это отдельную игру.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Разумеется, на конференции не обошлось без игрового процесса шутера Far Cry 5. Действие происходит в штате Монтана, где главный герой борется со странным религиозным культом, угнетающим местных жителей.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Главным же анонсом стала игра, которую ждали практически 15 лет, — Beyond Good and Evil 2. В разработке участвует Мишель Ансель, автор первой части, что несказанно радует. События Beyond Good and Evil 2 происходят задолго до рождения Джейд, главной героини оригинала. Это немного разочаровало фанатов, ведь финал «За гранью добра и зла» подразумевал продолжение. Но приквел — лучше, чем ничего, особенно после стольких лет ожидания.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.