Конфликт с Uber: заблокированные водители хотели встречи с руководством, на них вызвали милицию

Uber 29 мая заблокировал порядка 140 белорусских водителей. Как пояснили в компании, водители, потерявшие доступ к системе могли перейти в другую транспортную компанию, что те и сделали. Однако там их вновь заблокировали. Рассерженные безработные водители толпой пошли в минский офис сервиса, чтобы получить ответы на свои вопросы на месте.

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Как развивалась ситуация





В конце мая Uber заблокировал порядка 140 белорусских водителей из-за подозрения в сотрудничестве с новым зарубежным конкурентом, готовящимся к выходу на рынок Беларуси. По мнению водителей, последней каплей стал небольшой инцидент — водитель перевозил пассажирку (как потом выяснилось, это была сотрудница Uber) и, отвечая на ее вопрос о работе в компании, рассказал ей, что в Беларуси скоро появится новый сервис, и он планирует на него поработать. По договору с Uber разговоры о других сервисах с клиентами запрещены, директор компании утверждает, что неоднократно сообщал об этом водителям.

После этого порядка 140 водителей компании-перевозчика были заблокированы. В начале июня водители вместе с руководителями транспортной компании собрались, чтобы обсудить как дальше быть.

Работать в Uber можно по двум схемам: открыть собственное ИП и заключить договор напрямую с компанией, при этом водитель получает 75% от заработанной суммы. Можно работать через перевозчика — транспортную компанию. В этом случае, водитель получает 50% от заработанной суммы: 25% отдает сервису за пользование приложением, порядка 20−25% компании-перевозчику, которая берет на себя все обязательства по коммуникациям.

Руководители компаний хотели пригласить на встречу представителей минского офиса Uber, тем более что вопросов к ним накопилось достаточно не только у директора, но и у водителей, но посчитали это преждевременным — «может быть, в следующий раз», сказал Алексей Будаев.

Чтобы Uber согласился снять блокировку и разрешить дальше работать перевозчику, водители подписали ходатайство, которое составил их директор.

Со своей стороны представители сервиса отметили, что «доступ к сервису Uber был приостановлен ввиду нарушения условий договора с Uber B.V., а не ввиду подозрений в сотрудничестве с новым зарубежным конкурентом. Представитель компании отметила, что ни один из водителей не заблокирован и может обратиться в Центр поддержки партнеров Uber для получения консультации и перевода к любому другому партнеру, не нарушающему условий сотрудничества с Uber B.V. Перевод водителей возможно осуществить в течение нескольких часов».

И снова блокировка

Больше 40 водителей действительно перешли к другому перевозчику — компанию «КейСтафф Рекрутмент». Однако спустя несколько часов после перехода они были заблокированы вновь. AUTO.TUT.BY связался с директором «КейСтафф Рекрутмент» Максимом Лагойко.

— После того, как на TUT.BY вышла статья и я узнал, что 140 водителей одновременно заблокировали, я связался с руководителями компаний, что подверглись блокировке — Алексеем и Романом и предложил взять к себе на работу часть водителей. 2 июня мы обговорили все нюансы, было решено, что я подключу водителей через свою компанию-перевозчика, об этом был оповещен и минский офис Uber, — рассказывает Максим.





Через СМС Uber оповестил водителей, что 3 июня, в субботу, офис будет работать и можно приехать и подключиться к сервису. Ожидалось, что в этот день приедет много желающих переподключиться — многие остались без работы. Но в субботу, в 11.20 на дверях офиса Uber появилось объявление, что офис по техническим причинам не работает — подключение перенесли на понедельник.

— В понедельник с утра я начал подключать своих водителей — договор заключили 34 водителя. Но уже в 16.45 мне пришло уведомление от Uber, что моя компания заблокирована и как с партнером со мной отношения завершены. Это непонятно, ведь ни я ни мои сотрудники никаких нарушений в работе с сервисом не допустили — водители даже не успели выехать в рейс! — поясняет Максим. — Через смс водителей оповестили, чтобы они переходили к «рекомендуемым» перевозчикам. Но это как минимум странно, так как ранее компания комментировала, что заблокированные водители могут перейти в любую транспортную компанию и все контрагенты для них равны.





На протяжении недели Максим Лагойко несколько раз приходил в офис Uber, чтобы получить объяснения: за что его компанию заблокировали. Но сотрудник в минском офисе так и не смог прокомментировать ситуацию. Дошло до того, что представителя компании перестали пускать в офис и при его появлении вызывали милицию.

— В офис я все же попал: к ним заходил курьер, с которым я и вошел в приоткрытую дверь. Но разговора не получилось — сотрудники Uber вызвали милицию и написали на меня заявление, о том, что я угрожал их жизни и здоровью, и они опасаются контактировать со мной.

Максим Лагойко добился встречи с Управляющим менеджером Uber по Старнам СНГ Алексеем Стахом и его адвокатами Александром Корсаком и Климом Сташевским.

— Во время встречи мне сообщили, что согласно пункта 2.4. договора, Uber может заблокировать перевозчика в любое время и без объяснения причин. И если я не согласен с этим решением, могу написать официальный запрос в центральный офис компании Uber в Амстердам, такой способ защиты называется «защита расстоянием», мол, мы решений не принимаем, все идет оттуда, туда и обращайтесь.

Стоит отметить, что прецедент обращения создан ребятами из компании «Крутые Рулевые» как раз теми, которых первыми отключили 29 мая, вот только ответа на запрос нет по сей день.

— Дальше события развивались так: 8-го июня в минский офис Uber из Москвы прибыл руководитель службы безопасности компании по странам СНГ Василий Миргородский, на мои вопросы он так же отвечать не стал и через несколько минут разговора вновь вызвал на меня милицию.

События в офисе Uber

В понедельник, 12 июня, к минскому офису Uber приехали около 40 водителей которые работали на сервис и руководители двух заблокированных компаний-перевозчиков — Роман и Максим. Мужчины собрались с одним намерением: пообщаться с руководителями Uber в Минске, чтобы выяснить, почему заблокировали второго перевозчика, к которому перешла работать часть водителей.





— Наши письма остаются без ответов. По телефону из Uber нам также не отвечают. Поэтому мы приняли решение самим приехать в офис, может быть сегодня нам объяснят ситуацию, — пояснили водители. — Мы хотим узнать, может крест лежит на водителях, поэтому второго независимого перевозчика и заблокировали? Если нет, то к какому перевозчику идти работать водителям, без боязни снова быть отключенными?





К слову, офис Uber в Минске разделен на две части: в одной, свободной для входа, находятся представители сервиса, которые заключают договоры с перевозчиками и обучает новых водителей. Вторая часть офиса находится рядом, но доступ в нее сторонним людям закрыт, свои вводят цифровой код или же их впускает сотрудник, который наблюдает за всем происходящим в коридоре через видеокамеру.





В закрытый офис водители попасть не могли, больше 40 человек пришли в открытый кабинет, где находился один сотрудник Uber, который был известен водителям, но настоящего имени его они не знают. Одним перевозчикам он был знаком как Александр, вторым — как Виталий. Александр-Виталий такого наплыва посетителей явно не ожидал. Но о незванных гостях он тут же сообщил в «штаб».

— За что мне кормить детей, почему я не могу работать? — спрашивает один из пришедших на встречу водителей.









— Скоро с вами поговорят, — сообщил работник сервиса.

Однако ожидание затянулось на 40 минут. На вопросы водителей, сколько же им еще ждать Александр-Виталий лишь молча пожимал плечами. Потом он все же предложил обратиться к руководству в письменной форме и назначить встречу.





После длительного ожидания в офис приехала милиция — наряд вызвал офис Uber. Водители решили разойтись, а Максиму Лагойко предложили вместе с адвокатом и представителем сервиса Александром-Виталием проехать в РУВД Центрального района. Впрочем, Максим отказался это делать. Милиционеры лишь переписали его паспортные данные. Ответы на свои вопросы водители так и не получили. Что им делать дальше — тоже пока не известно.

Как ситуацию прокомментировали в Uber

Директор по коммуникациям Uber в России и СНГ Ирина Гущина:

— Мы высоко ценим наших партнеров и уделяем пристальное внимание созданию комфортных условий для сотрудничества. ООО «КейСтафф Рекрутмент» было отключено от платформы правомерно и в строгом соответствии с условиями заключенного с данной компанией договора. Важно отметить, что ни один из водителей не заблокирован и может обратиться в Центр поддержки партнеров Uber для получения консультации и перевода к любому другому партнеру, не нарушающему условий сотрудничества с Uber B.V.