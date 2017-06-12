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Открытый кубок Могилева по рыбной ловле пройдет 2 июля на Днепре

13.06.2017 08:01 — Разное | Tut.by  
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Первый открытый кубок Могилева по рыбной ловле пройдет 2 июля в районе городского пляжа на реке Днепр. Турнир организуют в формате арт-площадки «Большая бард-рыбалка в Могилеве».


Фото с сайта ryblib.ru

В состязаниях может принять участие любой желающий, достигший совершеннолетия. Участие с 16 лет — с разрешения родителей. Регистрация участников пройдет прямо на месте соревнований 2 июля с 8.00 до 9.00, а предварительная регистрация будет вестись в магазине «Три кита», который готовит подарки и призы.

На вход в зоны ловли рыбы и подготовку к рыбалке организаторы дадут один час, а в 10.00 по выстрелу ракетницы будет дан старт мероприятия. Оно пройдет в один тур продолжительностью 4 часа. Лов рыбы будет вестись с берега (в секторах) поплавочной удочкой, фидером, нахлыстом, спиннингом на усмотрение участника. При этом рыболов одновременно может пользоваться только одним удилищем.

Судить соревнования будет судейская коллегия, в которую войдут профессиональные судьи, а также известные рыбаки-спортсмены. Победителей определят по общему весу рыбы в личном зачете. Самые уловистые участники будут награждены специальными дипломами и призами. Организаторы на свое усмотрение вручат памятные сувениры и призы в специальных номинациях.

— Главная цель соревнований — популяризация рыболовного спорта как вида активного проведения досуга и здорового образа жизни. Мы надеемся, что в нем примут самое активное участие могилевчане, которые придут отдохнуть, интересно и с пользой провести выходные во время работы арт-площадки «Большая бард-рыбалка в Могилеве» 1−2 июля, а также гости праздника города, — отметили организаторы.

 
Теги: Могилев
 
 
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Соревнования организуют в районе городского пляжа.

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