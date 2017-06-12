С 7 по 9 июня в Гомеле прошел XVIII Республиканский смотр-конкурс профессионального мастерства сотрудников ГАИ. Участникам предстояло сдать огневую подготовку, «милицейский биатлон», скоростное маневрирование на служебном авто и, помимо физической формы и медподготовки, показать себя в ручном регулировании движения. По итогам соревнований в личном зачете победил сотрудник ГАИ Гомельской области Сергей Бондаренко. AUTO.TUT.BY поговорил с лучшим гаишником страны, который набрал максимальное количество баллов, необходимых для победы.





Майор Сергей Бондаренко в ГАИ пришел 22-летнем парнем. Говорит, что в детстве в милицию не собирался и о службе в органах не задумывался от слова «совсем». Тем не менее после университета все сложилось совершенно иначе и Сергей пришел на службу в гомельскую ГАИ.

На вопрос «добрый он или злой сотрудник ГАИ?» Сергей отвечает сразу, не задумываясь:

— Это точно не у меня нужно спрашивать. Как я могу себя оценивать здесь? Это, скорее, вопрос к водителям, которые общались со мной на дорогах. Конечно, всегда стараешься быть справедливым. Но при этом не искать нарушения там, где его нет, а в определенных моментах что-то и прощать. Ведь какая главная ошибка, которую допускают многие участники дорожного движения при встрече с сотрудником ГАИ? Его воспринимают чуть ли не как представителя зла, а не автоинспекции.





Сергей говорит, что, принимая рядовую остановку проверки документов «в штыки», многие уже неподсознательно провоцируют инспектора.

— Мы такие же люди, как и все. Да, в этот момент мы исполняем определенные обязанности и делаем свою работу. Как, допустим, узнать трезвый водитель за рулем или нет, не пообщавшись с ним — никак. Инспектору всего-то и нужна была минута-две, а после — пожелание счастливого пути и все. Но порой не каждый реагирует спокойно на такого рода вещи и сам же создает конфликт на ровном месте. Безусловно, я не отрицаю, что и сотрудник милиции должен вести себя порядочно и идти навстречу, понимая и осознавая тот факт, что от него также многое зависит. Вплоть до того, с каким настроением дальше поедет водитель.

Разговаривая об отношениях водитель — гаишник и наоборот, Сергей отмечает, что главное составляющее — это взаимопонимание. Его как раз последнее время все больше не хватает участникам дорожного движения.

— И не только при общении пешеход, велосипедист, водитель — сотрудник ГАИ, да и между собой тоже. Бывает, «подрезал» ты кого-то, поступил некрасиво перед другим водителем — включи «аварийку», извинись. И в 99% случаев конфликт исчерпан. Человек, который едет позади, поймет, что ты не прав. А так каждый считает себя главнее другого и видит только свою правоту. А дорога — это не то место, где нужно доказывать что-либо друг друг, выяснять отношения. Наша жизнь — одна большая дорога, и стоит ли лишний раз превращать ее в площадку для соревнований?





Зачастую как раз правила дорожного движения становятся главным предметом выяснения отношений. За восемь лет работы на «линии» майор Бондаренко неплохо знает эту кухню изнутри, но озвучивать моменты, которые он лично бы поправил в ПДД, отказывается.

— Ведь это сугубо мое личное мнение. Не хочется, чтобы после публикации кто-то на него ссылался и доказывал другому инспектору, что он прав, со словами: «А я вот читал на TUT.BY, что ваши коллеги думают иначе».





Сергей Бондаренко работает в ГАИ более 10 лет и за это время уже четыре раза занимал первое место в личном зачете. Сергей не скрывает, что его пытались перетянуть к себе другие республиканские подразделения, но он отказывается.

— Гомель — это уже часть меня. Поэтому переходить куда-либо не не намерен.