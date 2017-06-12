Нужна ли квитанция при оплате в ЕРИП и как вернуть деньги. Работа системы в вопросах и ответах

ЕРИП уже к концу этого года планирует упростить оплату «коммуналки» и других платежей. Тем временем специалисты системы ответили на несколько простых вопросов касательно своей работы, которые возникают у пользователей.



фото с сайта hntr.ru

Когда я плачу через ЕРИП, система снимает с меня комиссию?

— Комиссия с плательщика при совершении платежа в ЕРИП не взимается, ее оплачивает производитель услуг. Вместе с тем поясняем — комиссия может устанавливаться банком при проведении некоторых операций. Обязательно уточняйте в том месте, где вы платите, установлены ли принимающей платеж стороной какие-то комиссии.

Дерево услуг ЕРИП специально сделали таким неудобным для поиска услуг?

— Какая организация будет сознательно усложнять свой продукт или услугу, что бы пользователи этого продукта или услуги испытывали лишние, никому не нужные трудности? Сейчас в ЕРИП более 60 тысяч услуг и 14 тысяч организаций, их оказывающих. Когда система только запускалась, цифры были гораздо скромнее. И на тот момент дерево услуг было простым, и поиск по нему не доставлял никаких неудобств. Сложности появились по мере роста общего количества услуг в системе. Сейчас ведется работа по упрощению структуры дерева.

Если возникают сбои при оплате через мобильный и интернет-банкинг, инфокиоск, банкомат и прочие устройства — это не работает ЕРИП?

— Сложно представить механизм с большим количеством звеньев (участников), работающий непрерывно без накладок и заминок. ЕРИП использует инфраструктуру банков и других участников финансовой системы Беларуси, отделения Белпочты и других для приема платежей. Например, такая ошибка как «нет связи с сервером ЕРИП» означает, что не работает терминал, с помощью которого совершаете платеж. В таком случае просто обратитесь в соответствующий банк или воспользуйтесь другим терминал для совершения платежа. За бесперебойную работу любого устройства (или интернет-банкинга), с которого вы осуществляете свой платеж, отвечает исключительно сам банк или РУП «Белпочта».

Плачу через ЕРИП за несколько услуг, каждый раз сложно их отыскать. Как это упростить?

— Надоело искать услуги в дереве ЕРИП — рекомендуем воспользоваться номером плательщика. Когда вы оплачиваете что-то через ЕРИП, система автоматически присваивает вам уникальный номер — номер плательщика. И если его сохранить, а потом при каждой последующей оплате использовать этот номер, то сформируете свою корзину платежей (лицевые счета, номера договоров и телефонов, другие данные). И помнить или носить с собой номера счетов, телефонов, договоров больше не нужно — система запоминает всю внесенную информацию. Номер плательщика можно использовать в любом банке.

Платеж нужно совершать только через тот банк, в котором обслуживается получатель платежа?

— Вовсе не обязательно искать отделение конкретного банка. В ЕРИП входят 23 банка Беларуси и РУП «Белпочта. Поэтому платить можно через любой банк, платежный терминал или отделение Белпочты — ЕРИП комиссию не возьмет.

ЕРИП использует деньги, принятые от плательщиков и зарабатывает на этом?

— ЕРИП занимается исключительно информационным обменом между участниками системы при приеме платежей. Расчеты по платежам производит банк. И именно поэтому ЕРИП не может осуществлять возврат платежей.

ЕРИП отказывается вернуть мне деньги. Что делать?

— Так как ЕРИП деньги не принимает, то и не занимается их возвратом. Вернуть деньги (при наличии такой возможности у банка) может только банк или почта (зависит от того, где платеж совершался) и только в день совершения платежа. В последующие дни за возвратом необходимо обращаться к получателю платежа (организацию, в адрес которой совершался платеж), который, как правило, указан в чеке.

Оплата через ЕРИП требует подтверждения соответствующей бумажной квитанцией?

— Не нужно этого делать однозначно. На законодательном уровне определено, что совершенные через ЕРИП платежи не требуют подтверждения никакими квитанциями. Просто на всякий случай сохраните номер операции в ЕРИП, который отобразится на чеке. И этого будет достаточно. Система сохраняет информацию обо всех совершенных платежах.

Согласно статьи 251, пункта 4 Налогового кодекса при осуществлении платежей в бюджет и оплаты госпошлин через ЕРИП никаких квитанций никому предоставлять не нужно. Об этом же говорит и указ № 200 об административных процедурах.