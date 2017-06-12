Обзор Xiaomi Mi6: смартфон нового уровня

Если верить статистике, белорусские покупатели стараются выбирать не дорогие флагманские устройства, а гаджеты с оптимальным набором характеристик по более демократичной цене. Именно поэтому у нас так популярен бренд Xiaomi даже без какой-либо рекламной активности со стороны производителя.

Наверняка новый флагман Mi6 также вызовет интерес у белорусов. Рассказываем о своих впечатлениях о гаджете после недели использования.





Очень красивый и очень скользкий

Сегодня, пожалуй, лишь Samsung экспериментирует с формами своих топовых смартфонов. Большинство производителей остаются верны классическим «кирпичикам», и в этом нет ничего плохого.

Вот и Xiaomi Mi6 спереди напоминает то ли iPhone, то ли Huawei P10, а сзади похож сразу на два смартфона «яблочной» компании — iPhone 7 Plus и iPhone 3G (и опять же на Huawei P10).



Xiaomi Mi6



iPhone 7 и Huawei P10



Xiaomi Mi6



iPhone 3G. Фото: iMore

Смартфон Xiaomi выглядит очень дорого. Здесь используется металлическая рамка и сверхпрочное стекло Gorilla Glass 5, закрывающее лицевую и тыльную панели.









Впрочем, у красивой стеклянной поверхности есть два минуса.

Во-первых, она мгновенно покрывается отпечатками пальцев, а спустя несколько дней использования и микроцарапинками (прямо как глянцево-черный iPhone 7 Jet Black).

А во-вторых, смартфон очень скользкий и так и норовит выпрыгнуть из рук или скатиться со стола. Да-да, он начинает самостоятельно двигаться даже на почти ровной поверхности.





Поэтому совет № 1 для будущих покупателей — обязательно используйте чехол. Благо он уже идет в комплекте с гаджетом.





Зато в руке устройство лежит, как влитое. Xiaomi Mi6 довольно тонкий (7,5 мм), при этом у него закругленная спинка и узкие рамки вокруг 5,15-дюймового экрана. Таким гаджетом вполне комфортно пользоваться одной рукой.





Что касается качества сборки, то здесь никаких нареканий нет. Корпус монолитный, не скрипит, зазоры одинаковые — всё как у топ-брендов.



Xiaomi Mi6 рядом с Samsung Galaxy S8+

Как и в своих предыдущих флагманах, китайский производитель не стал комплектовать смартфон гибридным слотом (microSD/SIM), здесь есть место только для двух nanoSIM-карточек. Впрочем, 64 или 128 ГБ должно хватить большинству пользователей.

Сканер отпечатков пальцев находится под экраном, он совмещен с виртуальной кнопкой Home. Отклик на нажатие — легкая вибрация.





К сожалению, Xiaomi не следует мировым трендам — гаджет нельзя погружать в воду, присутствует лишь защита от брызг.

Топ-производительность

Все характеристики смартфона смотрите в таблице ниже:

Дисплей 5,15″, IPS, 1920×1080 Процессор Snapdragon 835, 8 ядер, частота до 2,45 ГГц, графика Adreno 540 Память (RAM/ROM) 6 / 64 ГБ, нет поддержки microSD Фронтальная камера 8 Мп, запись видео 1080p Основная камера 12 Мп (f/1.8, 27 мм, опт. стабилизация), 12 Мп (f/2.6, 52 мм) Аккумулятор 3350 мАч Габариты, вес 145,2×70,5×7,5 мм, 168 граммов Другое Стереодинамики, быстрая зарядка, сканер отпечатков

Xiaomi Mi6 оснащен одним из самых мощных на текущий момент процессоров — Snapdragon 835 в связке с 6 ГБ оперативной памяти. Это уровень производительности топовых Apple iPhone 7, что подтверждает синтетический тест.







Разумеется, никаких «подтормаживаний» ни в каких приложениях вы здесь не встретите. Все очень быстро запускается и работает без лагов. «Танки» на высоких не проседают ниже 58 fps, Dead Trigger 2 автоматически выставляет максимальные настройки графики.









Важно, что смартфон почти не нагревается при длительном использовании, в том числе в 3D-играх. Спасибо энергоэффективному 10-нанометровому процессору.

Экран и звук

Флагманы Xiaomi уже третий раз подряд получают похожую по характеристикам IPS-матрицу — с диагональю 5,15 дюйма и разрешением 1920×1080 пикселей.





Здесь используется очень хорошая матрица с достаточной даже в солнечный день яркостью, высокой четкостью/контрастностью и максимальными углами обзора. Традиционно можно выбрать подходящую ему цветовую температуру (изначально изображение «теплое»).

Придраться среднестатистический пользователь сможет, пожалуй, лишь к не самому лучшему олеофобному покрытию.





Звук у Xiaomi Mi6 на высоте — громкий, не хрипящий, с хорошими басами и высокими частотами (для уровня смартфона). Прекрасное качество вы получите и подключив внешний динамик или наушники. Меломанам понравится.

С батареей все хорошо

Сочетание относительно небольшого экрана с (всего) Full HD разрешением, экономичного процессора и аккумулятора с емкостью 3350 мАч позволяет смартфону проработать в спокойном режиме двое суток. В «экстремальном» варианте использования (гаджет на 3 часа попал в руки ребенку для игр) смартфон выдержал более суток.

Синтетический тест подтверждает реальные наблюдения.





При этом смартфон поддерживает быструю зарядку, режим энергосбережения и постоянно следит за «прожорливыми» программами в фоне.

Камера хорошая, но не самая лучшая

У Xiaomi Mi6 появилась пара основных фотомодулей с разрешением 12 Мп каждый. Работают они точно так же, как у iPhone 7 Plus — первый, с диафрагмой f/1.8 и системой оптической стабилизации, делает «основные» фотографии, тогда как второй (телефото) используется для «двукратного зума».





Переключение между ними происходит нажатием на символ 1x/2x на главном экране камеры. Смотрите примеры зума:

























Второе назначение телефотомодуля опять же, как в iPhone 7 Plus, — помощь в портретной съемке (фото с размытием фона). Этот режим («Стерео») включается нажатием пиктограммы с силуэтом на главном экране камеры.

В большинстве случаев портрет «вырезается» хорошо, но, как и у других производителей, предлагающих аналогичную функцию, нередки сбои — когда не «замыливается» часть заднего фона. Кроме того, для лучшего результата подобные кадры нужно делать с хорошим освещением:





Что касается обычных снимков, сделанных на «автомате» (а большинство будет снимать именно так), то они получаются хорошими практически всегда. Ожидаемое слабое место — съемка ночью или при плохом освещении.

Для сравнения ниже — фотографии, сделанные на Xiaomi Mi6 (идут первыми в паре), и одного из лидеров в ночной съемке Samsung Galaxy S8 (вторые в паре):

























А вот примеры фотографий в обычных условиях. Обратите внимание, как Xiaomi Mi6 неплохо отрабатывает контровой свет:





























Что касается видео, смартфон снимает 4K и Full HD ролики с частотой 30 кадров в секунду, а также позволяет записывать slow-motion-видео 720p@120fps. Отдельно хочется отметить отличный встроенный фоторедактор, позволяющий прямо со смартфона склеивать/обрезать ролики, добавлять к ним свою музыку и текстовые пометки.

Фронтальная камера получила разрешение 8 Мп. Качественные снимки получаются при хорошем освещении (первый кадр ниже), при слабом (второй кадр) — уже заметен шум. Никуда не делись функции украшения фото и оценки возраста.









Пара слов о софте

В настоящее время официальной стабильной русской/глобальной прошивки для MIUI нет.

Смартфон, побывавший у нас на тестировании, шел с еженедельной бета-сборкой глобальной прошивки, в которой возможны различные глюки. Например, нам не удалось запустить на смартфоне Viber. Выход нагуглился в установке более старой версии мессенджера, и других подобных «косяков» за неделю использования мы не нашли.

Продажи глобальной версии со стабильной международной прошивкой начнутся в июле. Вероятно, подобных багов в ней не будет.





Есть и альтернативный вариант — использование финальной официальной прошивки для Китая. Но там за стабильность придется заплатить полностью английским интерфейсом и отсутствием предустановленных сервисов Google (последнее, впрочем, легко исправляется).

В итоге

Нам понравился Xiaomi Mi6, даже несмотря на существующие минусы. В активе устройства — стильный и строгий дизайн, отличные материалы и сборка, мощнейшая начинка, хорошая камера и долгое время автономной работы. В пассиве — маркий и очень скользкий корпус, отсутствие защиты от воды и нестабильная (пока) прошивка.





Xiaomi продолжает прорываться в высшую лигу, и каждая попытка выходит успешнее предыдущей.

Мотивы компании вполне понятны — выпуская более премиальный продукт, она оправданно хочет получать за него больше денег. Но с другой стороны стоят потребители, которые начинают сомневаться, когда привычно дешевые Xiaomi становятся дороже. Новый уровень смартфона — это и новый уровень цены.



Xiaomi Mi6 и Samsung Galaxy S8+

По нашей информации, в Беларуси Xiaomi Mi 6 поступят в официальную розницу по цене около 1000 рублей (с официальной гарантией и возможностью купить в рассрочку). Кстати, ряд интернет-продавцов уже предлагают китайскую версию гаджета примерно по такой же стоимости.

При этом предыдущий флагман — Mi5S — у нас уже можно купить почти в два раза дешевле — за 550 рублей, пусть у него нет двойной камеры и слабее процессор. Кроме того, серьезными конкурентами для Xiaomi Mi6 станут продвинутые, чуть менее мощные, но уже подешевевшие Huawei P10 и Samsung Galaxy S7 .

Смартфон для тестирования был предоставлен официальным импортером Xiaomi в Беларуси — ELKO.BY . Компания не имела возможности повлиять на результат тестирования и не видела материал до публикации.