В рубрике «Советы адвоката» мы отвечаем на ваши вопросы, относящиеся к области права и требующие квалифицированного разъяснения. Комментировать и разъяснять правовые аспекты будет Татьяна Семешко — адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро. Если вы оказались в ситуации, которая требует консультации адвоката, — пишите нам на alesia. pesenko@tutby.com (с пометкой «Адвокат»). Мы опубликуем вашу историю с комментариями Татьяны.



sud.ua

Со мной произошла удивительная и захватывающая история: суд рассмотрел относящееся ко мне дело… БЕЗ МЕНЯ!

У меня есть квартира, в которой сам я не живу, а сдаю ее квартирантам. И в один прекрасный день квартиру снизу залили водой. Как можно догадаться, виновником всех бед ЖЭС назвал меня. Очень удобно получилось — таким образом были сняты все подозрения с самого ЖЭСа. Я не смог приехать на осмотры, которые проводили работники ЖЭС, потому что делали их исключительно в мое рабочее время. Но квартиранты во всех документах расписались вместо меня и большими буквами написали, что я не признаю вину. Дальше наступила тишина, во время которой, как мне теперь стало понятно, по делу шел суд. Что там в суде происходило — не знаю, но иск моих соседей рассмотрели, ЖЭСу поверили безоговорочно, с меня взыскали деньги на ремонт квартиры. Причем сумма такая, что ее без проблем хватит на ремонт трех квартир. Все это безобразие гордо именуется — ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ СУДА.

О решении я узнал случайно: залитые соседи ехали вместе с моими квартирантами в лифте и спросили, сколько еще я буду скрываться и игнорировать их. После выяснений я съездил в суд и забрал копию решения.

Ни одного письма из суда я не получил: ни повестки, ни решения, ничего. В суде мне сказали, что это НОРМАЛЬНАЯ ПРАКТИКА.

Теперь заставить суд рассмотреть дело как положено и признать, что я не имею никакого отношения к произошедшему — моя первоочередная задача. По логике мне сначала нужно разобраться с этим решением и реанимировать дело. В судах я уже бывал, знаю, что для отмены решения нужно писать кассационную жалобу. Интересует, есть ли какие-то особенности для кассационной жалобы именно на заочное решение?

Заранее благодарен за ответ!

Комментарий адвоката:

Сегодня законодательством Республики Беларусь действительно предусмотрена возможность рассмотрения гражданских дел в порядке заочного производства.

Справочно: в соответствии с ч.1 ст.334−1 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее — ГПК Республики Беларусь), дело может быть рассмотрено судом в порядке заочного производства в случае неявки в судебное заседание ответчика. При участии в деле нескольких ответчиков — в случае неявки в судебное заседание, если они были надлежащим образом извещены о времени и месте судебного заседания, но не сообщили об уважительных причинах неявки и не просили рассмотреть дело в их отсутствие либо суд признает, что ответчики умышленно затягивают производство по делу.

При соблюдении этих условий с согласия истца и третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования на предмет спора (в случае если последние участвуют в деле), суд выносит определение о рассмотрении дела в порядке заочного производства и приступает к его рассмотрению.

По результатам подобного рассмотрения дела суд выносит решение, которое именуется заочным (ч.2 ст.334−2 ГПК Республики Беларусь).

Поскольку вас в большей степени интересуют особенности обжалования и отмены заочного решения суда, то именно на этих вопросах мы остановимся более подробно.

Заочное решение суда может быть обжаловано в кассационном порядке по тем же правилам, по которым происходит обжалование обычных решений судов. Особенность обжалования в кассационном порядке заочных решений — срок, в течение которого на них может быть подана кассационная жалоба. Так, исходя из смысла ч.2 ст. 410 ГПК Республики Беларусь кассационная жалоба на решение, вынесенное в порядке заочного производства, подается сторонами и другими юридически заинтересованными в исходе дела лицами, а также другими лицами, если суд вынес решение об их правах и обязанностях, в десятидневный срок со дня истечения срока подачи ответчиком заявления об отмене заочного решения либо со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении такого заявления.

Исходя из приведенной нормы очевидно, что до подачи кассационной жалобы на заочное решение законодательство предоставляет ответчику право обратиться в суд с заявлением об отмене состоявшегося по делу решения. При этом отказ в удовлетворении заявления об отмене заочного решения суда не препятствует последующему обжалованию соответствующего решения в кассационном порядке. Рекомендую учесть эту информацию при выборе способа защиты ваших прав и воспользоваться предоставленной законодательством возможностью по сути дважды обжаловать вынесенное судом первой инстанции в ваше отсутствие решение.

Свои особенности есть и у процедуры обращения в суд с заявлением об отмене заочного решения и порядок рассмотрения судом вашего заявления. Так, заявление об отмене заочного решения подается в суд, принявший это решение.



sibsoccer.ru

Обратите внимание: кроме стандартных реквизитов процессуальных документов, перечисленных в ст. 109 ГПК Республики Беларусь, в заявлении об отмене заочного решения суда обязательно должны быть указаны:

1) обстоятельства, свидетельствующие об уважительности причин неявки ответчика в судебное заседание, о которых ответчик не имел возможности своевременно сообщить суду, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства. В качестве примера обстоятельств, свидетельствующих об уважительности причин неявки ответчика в судебное заседание, действующее законодательство Республики Беларусь называет болезнь, командировку ответчика, препятствующие его явке. Как показывает судебная практика, ненадлежащее извещение ответчика о времени и месте судебного заседания, его невозможность в этой связи явиться для рассмотрения дела в суд также признается уважительной причиной неявки в судебное заседание. К сожалению, обращение не содержит всей детальной информации, необходимой для дачи полной консультации в данной части. В частности, важно понимать, на каком этапе произошел сбой и по какой причине вы не получали извещения (вероятнее всего, их было несколько) о дате и времени судебных заседаний по делу. Для ответа на этот вопрос необходимо сопоставить нормы главы 16 ГПК Республики Беларусь, устанавливающей правила извещения участников процесса о времени и месте судебного заседания, с материалами вашего дела, касающимися направления вам судебной корреспонденции. Сделать это вы можете самостоятельно либо обратившись за более полной консультацией к специалисту в области права;

2) доказательства, которые могут повлиять на содержание решения суда, либо ходатайство об истребовании таких доказательств, если их представление для ответчика невозможно (ч.2 ст. 109 ГПК Республики Беларусь).

К сожалению, из письма не ясно по какой причине вы убеждены в том, что в залитии виновен именно ЖЭС, а не вы как собственник жилого помещения, из которого произошло залитие. Поэтому проконсультировать вас в этом вопросе не представляется возможным. Однако в вашей ситуации необходимо детально продумать, на каких доказательствах, влияющих на содержание вынесенного судом заочного решения, следует базировать позицию о необходимости отмены заочного решения суда и возобновлении рассмотрения дела.



mag.dom.by

Важно: статьей 334−4 ГПК Республики Беларусь установлен срок, в течение которого ответчик вправе обратиться в суд с заявлением об отмене заочного решения суда: для совершения данного действия у ответчика есть десять дней со дня вручения ему копии соответствующего решения.

Поэтому при наличии предусмотренных законом оснований для обращения в суд с заявлением об отмене заочного решения вам необходимо принять меры, чтобы соблюсти установленный десятидневный срок для совершения этого действия.

Далее, следует знать, что заявление об отмене заочного решения суда рассматривается в судебном заседании не позднее десяти дней со дня его поступления в суд. При этом юридически заинтересованные в исходе дела лица извещаются о дате и времени судебного заседания, однако их неявка не препятствует рассмотрению заявления (ч.1 ст.334−6 ГПК Республики Беларусь).

Справочно: по результатам рассмотрения заявления суд выносит одно из следующих определений:

об отказе в удовлетворении заявления; или об отмене заочного решения суда и о возобновлении рассмотрения дела этим же или другим судьей (ч.2 ст.334−6 ГПК Республики Беларусь).

Важно: исходя из смысла ч.3 ст.334−6 ГПК Республики Беларусь заочное решение подлежит отмене, если:

— суд установит, что неявка ответчика в судебное заседание была вызвана уважительными причинами, о которых он не имел возможности своевременно сообщить суду;

— при этом ответчик представил доказательства, которые могут повлиять на содержание решения суда, либо заявил ходатайство об истребовании таких доказательств, если их представление для ответчика невозможно.

Обратите внимание, что отсутствие уважительных причин неявки, а при их наличии возможность своевременно сообщить о них суду, равно как и отсутствие новых доказательств, влияющих на судебное решение, не влечет отмену заочного решения постановившим его судом.

Следует знать: после вынесения определения об отмене заочного решения суда и о возобновлении рассмотрения дела дело рассматривается судом на общих основаниях (ч.1 ст.334−7 ГПК Республики Беларусь).

Мой личный совет: рекомендую воспользоваться предоставленной законодательством возможностью и до обжалования заочного решения суда в кассационном порядке предпринять попытку отменить решение, обратившись в суд с заявлением о его отмене. При подготовке заявления учитывайте информацию, изложенную в данной статье.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы (заявление об отмене заочного решения суда, кассационную жалобу, запросы, ходатайства, юридическое обоснование вашей позиции и проч.). Будет отстаивать вашу позицию, сможет вести дело в суде, а также выступать в качестве представителя в иных инстанциях.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.

Татьяна Семешко

адвокат Минской областной коллегии адвокатов

управляющий партнер адвокатского бюро « Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ »

Телефоны: 8(033) 688 6636 (МТС), 8(025) 688 6636 (Лайф), 8(029) 388 6636 (Велком), 8−017−399−66−36. (гор.)