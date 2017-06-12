Книга профессора исторического факультета БГУ Александра Гужаловского "Красный карандаш. Очерки по истории цензуры в БССР. Часть 1. 1919-1941 гг." была издана в 2012 году. Сейчас с помощью краудфандинговой платформы автор собирает средства, чтобы издать ее продолжение — книгу "Красный карандаш. Очерки по истории цензуры в БССР. Часть 2. 1944-1991 гг."

"Я понимаю цензуру в двух смыслах, и я отображаю эти смыслы в книге, которую сейчас подготовил к печати. ​​Один смысл — это деятельность Главлита, которая даже вошла в народный фольклор, а в широком смысле это состояние советского общества, когда появился такой психологический феномен, как цензура мышления", — рассказывает автор.

Во второй части книги "Красный карандаш" на основе большого объема рассекреченных архивных документов и собственных исследований автор впервые показывает, как работала система информационного контроля в БССР в 1944-1991 годах. У читателей есть возможность заглянуть в "святая святых" советской идеологии, узнать о том, как подвергались цензуре литературные и художественные произведения, средства массовой информации и культурное наследие Беларуси в целом.



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В своей книге Александр Гужаловский рассматривает советскую цензуру как масштабную "пятиярусную машину", в центре которой находился Главлит, а кроме него эта машина цензуры состояла из самоцензуры и редакторской цензуры, которая нередко воздействовала хуже профессиональной цензуры Главлита. Также существовала карательная цензура, которую сначала осуществлял народный комиссариат внутренних дел, а потом КГБ, когда происходили конфискации тиражей газет и книг. И наконец, вершиной этой пирамиды являлся идеологический отдел ЦК коммунистической партии, и последнее слово всегда говорили именно там.

"Что касается "высокого репрессанса" — последних лет сталинского правления, это вторая половина 40-х и первая половина 50-х годов, мне кажется, что это был апогей деятельности по ограничению не только печатного слова, а ограничению даже мысли, свободы высказывания, и это было очень жестко и тотально. Такие эксперименты природа не прощает, и они сказываются на целых поколениях", — говорит Гужаловский.

Дело в том, что в 1941 году Главлит прекратил свое существование и возродился на территории Беларуси только в 1944 году в Гомеле. Поэтому рассказ во второй части книги "Красный карандаш" начинается с 1944 года и заканчивается последними шагами белорусского советской цензуры накануне путча 1990 года.

"Это был приказ, который пришел из Москвы, который позволял чиновникам Главлита принимать решения об уничтожении своей документации. Поэтому в Национальном архиве вы сейчас найдете материалы примерно до 70-х голов. Все, что ближе к 1990 году, этого нет", — отмечает исследователь.

Беседу с доктором исторических наук, профессором исторического факультета БГУ Александром Гужаловский слушайте на радио Sputnik Беларусь.