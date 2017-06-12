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Гидромет о погоде 13 июня: прохладно, ветрено и дожди с грозами

13.06.2017 07:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 июн – Sputnik. Прохладная с дождями и сильным ветром погода ожидается в Беларуси во вторник, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет о погоде 13 июня: прохладно, ветрено и дожди с грозами
© Pixabay
Синоптики объявили штормпредупреждение на вторник 13 июня

Накануне синоптики объявили на 13 июня оранжевый уровень опасности из-за шквалистого ветра.

"Будет облачно с прояснениями, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах Беларуси – с грозами", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что ветер будет западного направления скоростью 5-10 м/с, при этом ожидаются порывы до 15-20 м/с.

По информации собеседников Sputnik, максимальная температура воздуха днем составит от +15 до +21°C.

В Минске также ожидается облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, не исключено, что с грозой. Температура воздуха днем в белорусской столице – от +16 до +18°C.

 
Теги: Минск
 
 
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Максимальная температура воздуха в течение дня составит от +15 до +21°C, в Минске – до +18°C.

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