Гидромет о погоде 13 июня: прохладно, ветрено и дожди с грозами

МИНСК, 13 июн – Sputnik. Прохладная с дождями и сильным ветром погода ожидается в Беларуси во вторник, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.



© Pixabay Синоптики объявили штормпредупреждение на вторник 13 июня

Накануне синоптики объявили на 13 июня оранжевый уровень опасности из-за шквалистого ветра.

"Будет облачно с прояснениями, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах Беларуси – с грозами", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что ветер будет западного направления скоростью 5-10 м/с, при этом ожидаются порывы до 15-20 м/с.

По информации собеседников Sputnik, максимальная температура воздуха днем составит от +15 до +21°C.

В Минске также ожидается облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, не исключено, что с грозой. Температура воздуха днем в белорусской столице – от +16 до +18°C.