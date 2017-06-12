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Как модно и недорого одеться летом в Sister's

13.06.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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Есть два повода зайти в Sister’s: обновить летний гардероб и сыграть в самую щедрую лотерею — МТБинго. Что для этого надо? Делать покупки в Sister’s и участвовать каждый будний день в розыгрышах 15 призов.

У лета есть одно неоспоримое преимущество — хочется яркости и смелости. Шопинг в этом сезоне особенно приятный. Еще бы! Впереди — три теплых месяца и множество поводов нарядиться. Впрочем, для яркого образа не обязательно искать повод. Вместе со стилистом магазин модной одежды Sisters, подобрали пять образов для лета и узнали, как заодно выиграть в МТБинго.


Свидание теплым летним вечером

— Так можно одеться в тёплый летний вечер на свидание. В этом наряде сходите в клуб. Романтичный и даже соблазнительный образ, немного блеска в сумке и босоножках — не слишком официально, но достаточно нарядно. Сюда подойдет простой макияж, но не нюдовый. Подчеркните глаза мерцающими тенями, губы — лёгкой красной помадой. Платье в яркую полоску выдержит все, — советует стилист Александра Алиева-Трухановец.



Платье стоит 39.50 рублей, сумка — 46.50, босоножки — 69.50 рублей.

Рок-стар

— Слегка хулиганский образ подойдёт для поездки за город, на музыкальный фестиваль. Так можно одеться на концерт или тогда, когда просто хочется что-то расслабленного. Вместо кед подойдут босоножки на плоской подошве или платформе. Наденьте браслет с заклёпками и добавьте смоки айс — получится рок-звезда. Наденьте бомбер и яркие кроссовки — получите спортивный образ, — комментирует второй образ Александра.



Топ обойдется в 29.50 рублей, комбинезон — 94.50 рублей.

На День рождения подруги



Наряд стоит 58.50 рублей.

— Лёгкий и неформальный наряд. В таком можно отправиться на день рождения к подруге или совершить неожиданное путешествие в соседний город. Много воздушных фотографий в инстаграм обязательно! Макияж может быть нюд, а можно обойтись и без него, главное — улыбка, — улыбается Александра.

На каждый день

— Если шансы испачкаться невелики, берите белые джинсы! Их можно надеть в нашу переменчивую прохладную погоду и выглядеть по-летнему свежо. Красная майка — яркий акцент, а пайетки — отличный повод, чтобы зайти на вечеринку к другу. Обувь можно выбрать любого яркого цвета. Особенно хорошо, если цвет майки или обуви перекликается с аксессуарами. Макияж дневной, — разбираем с Александрой четвертый образ.



Майка стоит 39.50 рублей, рюкзак — 76.50 рублей, обувь — 43.50 рублей.

Когда надо быть в центре внимания

— Последний образ подойдет для важного мероприятия — деловой встречи, похода в ресторан, получения диплома или знакомства с родителями бойфренда. Макияж — вечерний, очки добавят интересный акцент, пока вы на улице. Украшения приветствуются, — советует стилист Александра Алиева-Трухановец.



Платье  — 58.50 рублей, сумка — 53.50.

Модники — вам в Sister’s!

Быть собой и чувствовать себя уверенно легко в той одежде, которая нравится. Едешь с друзьями за город на пикник или гуляешь по летнему городу. Выбираешь платье на свидание или собираешь чемодан в отпуск. В любом случае — загляни в Sister’s!

Молодежь любит Sister’s за новые коллекции и демократичные цены. В этих магазинах знают, что сейчас в тренде. Стильную одежду из Италии, Франции и Польши покупайте в Беларуси и по приятной цене. Дерзкие футболки и топы, короткие платья, яркие джинсы ждут вас в Sister’s.




Делайте покупки в Sister’s и играйте в МТБинго

Когда вы что-то покупаете в Sister’s, не упустите возможность сыграть в щедрую игру МТБинго. Для этого необходимо просто сохранить чек! МТБинго – это розыгрыши 15 подарков каждый будний день, призовой фонд – 735 призов, и возможность выиграть новый Ford Fiesta. Кстати, в МТБинго Sister’s разыгрывает денежные сертификаты. У вас появляется шанс еще круче обновить гардероб.

Правила игры просты: чтобы сыграть в МТБинго, необходимо рассчитываться любой картой МТБанка в магазинах-партнерах, куда входит Sister’s.  В розыгрыше участвуют чеки на сумму 15 рублей и выше. Каждый будний день разыгрывается 15 призов.  Все, кто сделает покупку на сумму более 100 рублей, автоматически становятся участниками розыгрыша главного приза – автомобиля Ford Fiesta. Ставки на авто будут приниматься до  последнего дня игры МТБинго – 4 августа.  



 
Теги: знакомства
 
 
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Есть два повода зайти в Sister's: обновить летний гардероб и сыграть в самую щедрую лотерею - МТБинго. Что для этого надо?

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