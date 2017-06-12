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Как модно и недорого одеться летом в Sister's
Есть два повода зайти в Sister’s: обновить летний гардероб и сыграть в самую щедрую лотерею — МТБинго. Что для этого надо? Делать покупки в Sister’s и участвовать каждый будний день в розыгрышах 15 призов.
У лета есть одно неоспоримое преимущество — хочется яркости и смелости. Шопинг в этом сезоне особенно приятный. Еще бы! Впереди — три теплых месяца и множество поводов нарядиться. Впрочем, для яркого образа не обязательно искать повод. Вместе со стилистом
Свидание теплым летним вечером
— Так можно одеться в тёплый летний вечер на свидание. В этом наряде сходите в клуб. Романтичный и даже соблазнительный образ, немного блеска в сумке и босоножках — не слишком официально, но достаточно нарядно. Сюда подойдет простой макияж, но не нюдовый. Подчеркните глаза мерцающими тенями, губы — лёгкой красной помадой. Платье в яркую полоску выдержит все, — советует стилист Александра Алиева-Трухановец.
Рок-стар
— Слегка хулиганский образ подойдёт для поездки за город, на музыкальный фестиваль. Так можно одеться на концерт или тогда, когда просто хочется что-то расслабленного. Вместо кед подойдут босоножки на плоской подошве или платформе. Наденьте браслет с заклёпками и добавьте смоки айс — получится рок-звезда. Наденьте бомбер и яркие кроссовки — получите спортивный образ, — комментирует второй образ Александра.
Топ обойдется в 29.50 рублей,
На День рождения подруги
— Лёгкий и неформальный наряд. В таком можно отправиться на день рождения к подруге или совершить неожиданное путешествие в соседний город. Много воздушных фотографий в инстаграм обязательно! Макияж может быть нюд, а можно обойтись и без него, главное — улыбка, — улыбается Александра.
На каждый день
— Если шансы испачкаться невелики, берите белые джинсы! Их можно надеть в нашу переменчивую прохладную погоду и выглядеть по-летнему свежо. Красная майка — яркий акцент, а пайетки — отличный повод, чтобы зайти на вечеринку к другу. Обувь можно выбрать любого яркого цвета. Особенно хорошо, если цвет майки или обуви перекликается с аксессуарами. Макияж дневной, — разбираем с Александрой четвертый образ.
Когда надо быть в центре внимания
— Последний образ подойдет для важного мероприятия — деловой встречи, похода в ресторан, получения диплома или знакомства с родителями бойфренда. Макияж — вечерний, очки добавят интересный акцент, пока вы на улице. Украшения приветствуются, — советует стилист Александра Алиева-Трухановец.
Модники — вам в Sister’s!
Быть собой и чувствовать себя уверенно легко в той одежде, которая нравится. Едешь с друзьями за город на пикник или гуляешь по летнему городу. Выбираешь платье на свидание или собираешь чемодан в отпуск. В любом случае — загляни в
Молодежь любит Sister’s за новые коллекции и демократичные цены. В этих магазинах знают, что сейчас в тренде. Стильную одежду из Италии, Франции и Польши покупайте в Беларуси и по приятной цене. Дерзкие футболки и топы, короткие платья, яркие джинсы ждут вас в Sister’s.
Делайте покупки в Sister’s и играйте в МТБинго
Когда вы что-то покупаете в Sister’s, не упустите возможность сыграть в щедрую игру МТБинго. Для этого необходимо просто сохранить чек! МТБинго – это розыгрыши 15 подарков каждый будний день, призовой фонд – 735 призов, и возможность выиграть новый
Правила игры просты: чтобы сыграть в МТБинго, необходимо рассчитываться любой картой МТБанка в
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Есть два повода зайти в Sister's: обновить летний гардероб и сыграть в самую щедрую лотерею - МТБинго. Что для этого надо?
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