В марте LADY.TUT.BY и компания «ЭльПорта» предложили читателям прислать историю своей большой семьи. Один рассказ покорил всех — история семьи Кундиковых из Кличева. В ней воспитывается 43 ребенка. Наш партнёр в благодарность за терпение родителей совершенно бесплатно заменил все 17 дверей в их доме. Как живет семья, где выросло почти полсотни детей — в нашем материале.

Ранее мы уже писали об этой семье. Первого ребенка они взяли из детдома еще в 1990-х годах, при СССР. Сегодня Маргариту Кундикову могут называть мамой 43 человека.





Их дом открыт для всех: мы спокойно вошли внутрь и искали хозяйку в лабиринте комнат и коридоров, пока наконец не застали ее на кухне. Смысла закрывать двери нет: каждые 10 минут из школы возвращается очередной ребенок, после чего все они ходят погулять то во двор, то обратно.





Обвинения комментаторов, красивая жизнь и сложности

— Каждый ребенок пришел к нам уже со своей историей, — сразу же подчеркивает мама семейства Маргарита. — Их трудно приучить к порядку, трудно научить любить друг друга, трудно объяснить, что ты нужен — в первую очередь сам себе.

Женщина объясняет: дети приходят в семью в таком состоянии, что они не любят не просто никого -- даже себя. Они разочарованы в судьбе и не верят в будущее.





— Непросто понять нашу жизнь. Это может сделать только тот, кто тоже живет с такими детками, и не один год. Иногда, читая комментарии на вашем ресурсе, я удивляюсь, насколько легко люди разводят чужие трудности руками и преуменьшают величину сложностей, — замечает Маргарита.

Женщина уже даже не огорчается из-за того, как легко люди очерняют чужую работу с детьми и в ней видят двойное дно — в частности, меркантильность. Стоит быстро окинуть взглядом дом Кундиковых — и становится понятно: о горах золота здесь речи не идет. Все очень просто, если не сказать скромно.





— Видите, у нас дома нет ничего выдающегося. Все по-простому — как у всех. Вот ребята, которые делали двери, два дня наблюдали, как мы живем. Они видели — это тяжелый труд. Но ведь самое главное — ребенок, чтобы каждый был здоровым.

Маргарита предлагает познакомиться с маленькой Снежаной. В семью она пришла с ДЦП. Но Кундиковы сделали все, чтобы поправить здоровье девочки: сделали операцию на ноге, в планах — подлечить руку. Внешне Снежана ничем не отличается от своих братьев и сестер: так же смеется и бегает, играясь во дворе.





— Да, очень хочется жить красиво! — признается мама семьи. — Нам сложно и в материальном плане. Но, знаете, сейчас так же сложно живет вся страна. Поэтому плакаться, извините меня, по поводу не купленной тряпочки, это смешно.





То, что новые двери в доме появились буквально за пару дней, как заверяет Маргарита, чудо. Окна семья меняет уже второй год, но процесс все еще не закончился. Тянется это так долго, потому что Кундиковы могут позволить себе один стеклопакет в 2−3 месяца.

— Это здорово, что компания «ЭльПорта» помогла нам. Мы это очень ценим. Особенно хочу поблагодарить установщиков. Они ведь могли и прикрикнуть, что дети мешают, бегают вокруг. Часто же бывает такое. А они очень вежливо общались с нами!





«Если надо будет, я еще двадцать куриц возьму!»

При всем этом семья на заднем дворе держит целый зоопарк. В Кличеве прекрасно уживаются три павлина, уточки-мандаринки, фазаны, рябые декоративные курочки, павловские петухи, а также много-много менее примечательных пернатых. Для разведения особей Кундиковы построили отдельный цыплятник.





— Кто-то может сказать: «Ой, вот лучше бы деньги так на что-то потратили». А если вдуматься? Что такое птица для деревенского ребенка? Что-то понятное и знакомое. Представляете, как сельские дети в город вырываются? Им нужно зацепиться за что-то, для них все чужое: люди, дети, взрослая женщина, которую почему-то надо называть мамой. С какой стати? И наш «зоопарк» помогает им адаптироваться.





Маргарита объясняет, что процесс притирки к семье происходит болезненно. Доходит до того, что запах в доме не такой или кровать не нравится. Хотя раньше, возможно, у ребенка вообще не было своего спального места. Однажды на воспитание к Кундиковым попал 16-летний мальчишка, который состоял на учете в милиции и учился в особых школах. Ему так и не удалось стать членом семьи: кое-как вытерпел полгода строгого распорядка — и уехал на учебу в спецучреждение.

— Можно обнять собачку — и она будет лизать твой нос независимо от того, чужой ты или нет. И тогда ребенку становится спокойнее, — объясняет женщина. — Если детям надо будет, я еще двадцать этих куриц возьму!





Маргарита не может не улыбнуться, рассказывая, как дети проявляют себя во взаимоотношениях с животными: бегут из курятника через весь двор с яйцом в руке — как «добытчики». Иногда «копание» на огороде тоже помогает наладить общение. Однажды зимой Кундиковы взяли из приюта мальчика, а весной, когда пахали грядки, он встал с ними рядом, принялся нюхать землю и говорить: «Как дома!» Так запах стал ключиком к его сердцу.





Кроме птиц, Кундиковы держат еще трех собак: два йорка и одну черную дворняжку — Лунтика. Но зовут его так не из-за персонажа популярного мультика, а потому что собака «с Луны свалилась»: попала в семью случайно. Вот такое большое хозяйство.

«Иногда надо поговорить один на один»

Животные — не единственные помощники Маргариты в воспитании. Только в гостиной у Кундиковых стоит пять стеллажей с книгами — от пола и до потолка.

— Мы читаем вслух по вечерам. Обычно это делают те, кто умеет с выражением, но стараемся, чтобы каждый понемножку пробовал. Иногда читаем долго и мучительно какую-то книгу. Например, недавно была такая — вы не поверите — «Улица младшего сына». Книга Льва Кассиля, о детстве военного времени.





Маргарита отмечает, что современным ребятам не понять терминологию, которая использовалась в советских книгах: очень многих слов дети просто не знают. Партия, комсомол, коммунисты…

— С таким же успехом пришлось бы и «Спартака» объяснять. В целом знание истории хромает…

Но самые душевные вечера — это совместные чаепития. Нередко за столом в семье обсуждают наболевшие проблемы.

— Не бывает такого, что только дети ко мне приходят, или исключительно я инициатор разговора. Иногда назревает общая проблема, которую нужно обсудить, но есть и те части беседы, которые должны проходить наедине. Ребенок тоже хочет, чтобы его выслушали, ведь это может быть и «большой секрет».

Прожить до 27 лет — и ни разу не видеть сирот

После откровенного разговора о сложностях воспитания приемных детей, интересуемся у Маргариты: как самой себе она объясняет такое сильное желание отдаваться детям?





— Наверное, это внутреннее состояние человека, — отвечает женщина. — Я всю жизнь любила детей. Мне нравилось с ними работать: я сама «дошкольник». Между прочим, раньше не было столько детей-сирот. В детском саду я проработала десять лет до того, как я взяла первого ребенка. Ко мне в группу водили детей — и по три, и по четыре, и по пять от семьи. Да, они все были одеты скромно, но ухоженно, чистенько.

С сиротством женщина встретилась лишь тогда, когда стала уже заведующей детским садом. Коллектив отправили на курсы и в качестве «познавательного элемента», кроме прослушивания курса психологии, повели в детский дом.

— Вот тогда я впервые столкнулась с детьми-сиротами. Вы представляете, прожить до 27 лет — и не знать, что такое сироты! — восклицает Маргарита.





По словам мамы семейства, раньше оставленные родителями дети были настолько закрыты от общего пространства, что обычные люди даже не знали о них. Сироты жили своей жизнью: например, ходили в отдельные школы, на окраинах. Так не было, как сейчас, что эти проблемы обсуждались. Тогда их просто замалчивали. Но повального сиротства попросту не было.

— Выпивали, да. Но в то же время умудрялись как-то и детей смотреть. И при таком, прямо скажем, негативном явлении, они вырастали нормальными людьми.

Хотя при этом, отмечает женщина, детских домов и домов ребенка все-таки было очень много. Маргарита уверена: то, что она не столкнулась с этим явлением в юности, — счастье.

— Первая реакция при знакомстве с сиротами была такой: «Как?! Как такое может быть?» Сначала это поразило. Потом удивило. Потом я подумала: «А что я могу сделать?..» При этом мы не какие-то там особенные. Обычная семья.





Партнер проекта:

Компания ЭльПорта — производитель доступных и качественных дверей запускает программу поддержки многодетных семей. В рамках проекта ЭльПорта предлагает специальные низкие цены для покупателей, воспитывающих 3-х и более детей. Подробности на сайте .