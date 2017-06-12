В кабинете психолога мужчины — более редкие гости, чем женщины. Возможно, для них область личностного роста — это курсы по бизнесу, коучингу и достижению успеха. Однако сердечные раны случаются у обоих полов, и переживания по поводу несложившихся отношений у мужчин могут быть такими же сильными, как и у женщин.

Изучая типичные причины женских проблем, я обобщила их в своей статье «5 ловушек отношений: как мыслят наивные женщины» .

В комментариях была высказана идея, что такого же плана статья должна быть написана и о мужчинах. И, как ни странно, в моей практике стали появляться истории, где в очень похожих психологических ловушках находились представители сильного пола, как бы демонстрируя, что перед играми бессознательного мы все одинаково беззащитны. Я попробовала провести параллель и сопоставить типичные женские ошибки с мужскими, и нашла немало интересного. Если женская наивность состоит в том, что женщине кажется: мужчина думает так же, как и она, то мужчине, наоборот, кажется, что женщины — они какие-то совсем не такие, как мужчины.



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Принцип зрелого, осознанного подхода к вопросу отношений состоит в том, что человек перестаёт ожидать, что отношения сложатся в его жизни сами по себе, «естественным способом», просто так. Как женщины, так и мужчины начинают видеть: для того чтобы построить качественные, устойчивые отношения, нужно сначала научиться понимать противоположный пол (а предварительно — научиться понимать самого себя). Метафорически выражаясь, мужчинам нужно изучить «инструкцию по эксплуатации»: кто они такие, эти женщины, и как с ними нужно обращаться. Кому повезло — получают такое понимание, наблюдая за тем, как папа обращается с мамой. Однако если родители имели конфликтные отношения, были разведены или кто-то из них пил — человеку приходится нарабатывать знание об отношениях на собственном опыте, через «набивание шишек».

Этот путь обычно начинается для мужчины с непонимания собственных чувств, нереалистичных представлений о женщинах либо отсутствия личностной психологической зрелости. Когда же эти факторы приводят к краху в отношениях, некоторые мужчины начинают жалеть себя или же разочаровываться в представительницах женского пола. Однако боль потери также может мотивировать мужчину обратиться к психологическим и духовным знаниям. В таком случае он может осознать что-то и вырасти, измениться как личность. В этой статье я хочу обрисовать несколько распространённых мыслительных ошибок, свойственных мужчинам и приводящих к отношениям, которые в итоге их же и травмируют. Я надеюсь, что развеивание некоторых иллюзий о женщинах поможет мужчинам посмотреть на них и на себя по-другому и избежать душевных травм.

Иллюзия 1. «Я люблю её»

Принято считать, что любовь — это когда мужчина теряет голову, горит страстью, готов на всё ради любимой женщины. Это, конечно, замечательное состояние, только сначала нужно удостовериться, что «на том конце» находится человек, достойный ваших подвигов. Часто мужчина приходит к выводу, что он совместим для серьезных отношений с женщиной на основании приятного времяпрепровождения с ней в местах развлечений, в компаниях друзей, на отдыхе. Он восхищается красотой женщины, её остроумием, сексуальностью. Но, к сожалению, истинная природа отношений не проявится для вас до ситуации первого серьёзного конфликта, где становится видно наличие уважения к вам как к личности, учёт вашей точки зрения, ваших чувств, готовность беречь их, если вам неприятно. Как бы прекрасна она ни была, не стоит делать «своей» женщину, которая жестко обвиняет, упрекает, критикует вас за то, то вы ведёте себя не так, как она ожидает. Со словом «люблю» нужно быть очень осторожным, поскольку один раз решив для себя это, порядочный мужчина часто начинает сам себя обязывать ко многим вещам, и порой в ущерб собственному достоинству.



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Иллюзия 2. «Она так меня вдохновляет»

Часто общество женщины заставляет мужчину совершать такие вещи, которых в одиночестве он сам для себя не стал бы ни делать, ни хотеть. Есть даже такая шутка: без женщины всё, что мужчине нужно, ­­- это диван, пиво и футбол по телевизору. И многие холостяки подтверждают, что большая доля этой шутки — правда. Если мужчина какое-то время был один, а затем общество какой-то женщины начало воздействовать на него вдохновляюще, это создает очень приятное, приподнятое состояние, в котором активизируется воображение, ощущение собственного потенциала, желание одаривать других своей щедростью и другие замечательные качества. Естественный порыв — это рассказывать о своих фантазиях, мечтах и желаниях другим людям, и в первую очередь — этой же самой женщине. Однако весь подвох в том, что это состояние достаточно быстро рассеивается, и одной энергии вдохновения не хватает для воплощения мечты в реальность.

Для этого нужна зрелость, сила, способность фокусироваться, справляться с трудностями. А этого ни одна женщина для своего мужчины создать не может (хотя обычно очень сильно этого хочет, надеясь «вылечить»). Только через индивидуальную проработку собственной инфантильности может мужчина обрести способность достигать поставленных целей.

Иллюзия 3. «Она всё равно никуда от меня не денется»

Женщины имеют свойство «пилить» своих мужчин, то есть эмоционально выражать своё недовольство слезами, обидными словами, а потом «отходить» и возвращаться к привычному состоянию. Такие эмоциональные выбросы, не имеющие никаких реальных последствий, приводят к тому, что у мужчины вырабатывается привычное ожидание: она «перебесится и успокоится». То есть можно не воспринимать слова женщины всерьёз. Тем не менее женщина может долгое время вынашивать в себе идею уйти из отношений и однажды окрепнуть достаточно для того, чтобы сделать это. При этом мужчина был предупреждён много раз о том, что это скоро произойдёт, но всё равно ничего не предпринимал, чтобы поменять своё поведение. Когда же разрыв всё-таки происходит, он оказывается для мужчины неожиданно очень болезненным. К сожалению, обычно женщина уходит не на время, давая мужчине возможность всё-таки измениться, а навсегда. И тогда мужчине остаётся только искать новые отношения, чтобы уже с новой женщиной учиться слышать просьбы и уважать чувства любимой до того, как потерять её.



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Иллюзия 4. «Женщины созданы для комфорта и развлечения мужчин»

Эта иллюзия имеет глубокие исторические и культурные предпосылки, идущие из тех времён, когда женщины были бесправны и зависимы. Сегодня женщины в большинстве своем имеют и образование, и карьеру, и свою собственную социальную значимость. Тем не менее внутри дома патриархальный расклад по большей части продолжает оставаться нормой. От женщины многое ожидается как само собой разумеющееся: ведение хозяйства, воспитание детей, поддержание уюта, возделывание земли и так далее. Иными словами, домашняя обстановка так и не начала восприниматься мужчинами как среда, где нужно не только отдыхать и наслаждаться, а куда нужно ещё и вкладывать, и не только деньги, а время, внимание и силы. Яркий пример области, где процветает потребительское отношение к женщине, — это порнография. А ведь многие молодые люди, сами того не осознавая, получают через этот канал информации обучение в области сексуальности.

Иллюзия о женщине как об объекте для наслаждения связана с деперсонализацией женщины. То есть предполагается, что у неё нет внутреннего содержания — мнений, чувств, желаний, потребностей, импульсов. Иначе их придётся учитывать, а это требует усилий, времени, энергии на общение и поиск договорённостей. Это дискомфортно. К сожалению, и сегодня многие женщины с детства воспитаны так, чтобы быть удобными и беспроблемными для своих мужчин, и находят себе партнёров, разделяющих эту иллюзию. Возможно, на материально-бытовом уровне это вполне рабочая модель, позволяющая выживать. Однако в таких парах нет внутреннего, психологического удовлетворения. Женщина просто живёт в подавленном состоянии, а мужчина начинает тосковать, скучать по чему-то, чего сам не понимает — по подруге, партнёрше, равной себе, которую сам же предварительно уничтожил. Обычно эта проблема «решается» через привлечение в семейную систему любовницы, которая тоже по своему определению предназначена для развлечения и наслаждения мужчины.



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Иллюзия 5. «Мы с ней просто друзья»

Дружба между мужчиной и женщиной — настоящий философский спор, поскольку многие авторитеты приходят к выводу, что её попросту не существует.

В своей терапевтической практике я пришла к выводу, что наличие дружбы между людьми противоположного пола обычно означает, что они предпочитают не признаваться самим себе в том, что в действительности происходит. Женщины часто держат в друзьях мужчин, которых считают «запасным аэродромом», от которых можно получать тепло и поддержку, не давая при этом статус партнёра. А мужчины имеют тенденцию называть «другом» женщину, которая по существу является любовницей или на сексуальном, или же на эмоциональном уровне. Статус «друзья» позволяет отрицать значимость этого человека в своей жизни и обесценивать привязанность, которая формируется в таком интимном общении. Одновременно с этим происходит отрицание наличия дефицита в других отношениях. В любом случае, то, что после свадьбы люди начинают дружить семьями, — это не случайно. Дружба как повод для совместного проведения досуга, оказания взаимной материальной поддержки — это, безусловно, ресурс, но если у мужчины завязались дружеские отношения с кем-то из женщин, кроме жены, — есть смысл исследовать, что же на самом деле у него происходит с женой.

Об авторе:

Надежда Гришина психолог, арт-терапевт, ведущая тренинга о незавершённых отношениях «Не могу тебя забыть».