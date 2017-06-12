Багровые реки

Компания Bentley готовится выпустить автомобиль, в отделке салона которого вместо привычной натуральной телячьей кожи будет использован синтетический аналог на основе грибов и медуз. Это в угоду веганам — тем из вегетарианцев, которые полностью отказываются употреблять продукты животного происхождения, включая молоко, мед и шерсть, считая, что тем самым они защищают животных от страданий, порожденных развитием сельскохозяйственных технологий. Безусловно, любое мнение и философия имеет право на жизнь, только причем здесь кожа автомобильного салона?



© Sputnik / Марина Серебрякова Как помочь животным, не нарушая закон

Давайте разберемся. Автомобиль сделан из металла, при добыче и обработке которого окрестности загрязняются побочными продуктами и в результате этого порой становятся непригодными для жизни. Кадрами экологической катастрофы в местах добычи полезных ископаемых шокировал зрителей Люк Бессон в своем документальном фильме "Дом". В прошлом году в Норильске река окрасилась в багровый цвет из-за сбрасываемых туда отходов производства. Но еще хуже — нефть. Ежегодно в Мировой океан попадает порядка 5 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов, не считая крупных аварий, вроде произошедшей в 2010 год в Мексиканском заливе. До 10% добытой нефти может уходить в окружающую среду — и это согласно действующим в России нормативам. В местах разливов на многие километры гибнет все живое. Поэтому единственный способ сберечь природу — вовсе отказаться от использования автомобиля и передвигаться на трамвае, а еще лучше — на велосипеде. Но на такие жертвы, видимо, защитники животных не готовы пойти. И с завидной регулярностью закидывают автомобильные концерны требованиями отказаться от использования натуральной кожи.

Bentley сдалась. Но гораздо более разумной выглядит позиция компании Mercedes. Она, столкнувшись с аналогичными претензиями "зеленых" активистов, заявила, что использует шкуры коров, которых и так забивают на мясо, и продолжила отделывать салоны автомобилей кожей. Такая политика, хоть и выглядит циничной, представьте себе, в гораздо большей степени направлена на сохранение окружающей среды. Ведь значительная часть альтернативных синтетических материалов, призванных заменить натуральные компоненты, сделаны на основе нефти. А ее добычу, как уже говорилось выше, сложно назвать безвредной. Это может показаться парадоксальным, но лучший способ сберечь животных — максимально использовать тех, которые и так отправляются на убой.



© Sputnik / Елена Васильева Депутат: кто мог подумать, что самым сложным окажется закон о животных

С широко закрытыми глазами

И даже растительная пища не так безвредна, как пытаются уверять вегетарианцы. Ради расширения посевных площадей массово вырубаются леса, применяются удобрения, вызывающие деградацию почвы. Чтобы уберечь урожай от вредителей, поля обрабатывают химикатами. Наконец, животные, пытающиеся полакомиться созревшим урожаем, элементарно отстреливаются. Если начать раскручивать любую производственную цепочку, то на другом ее конце рано или поздно окажется братская могила братьев наших меньших. Вегетарианцы занимаются самообманом, пытаясь отодвинуть ее подальше от себя, но вряд ли от этого она становится меньше, иногда скорее даже наоборот.

На фоне этого заставляет задуматься тот факт, что в США порядка 40% купленной еды отправляется в мусорное ведро. Получается, что стоит немного оптимизировать свой рацион и свести к минимуму количество выбрасываемых продуктов — и уже можно колоссально помочь дикой природе. И для этого не надо никаких самоограничений, только немного смекалки и экономии. Следуя этой логике, моя коллега, забиравшая с корпоратива бутерброды со словами "За что уплочено, должно быть проглочено", помогла экологии больше, чем те, кто отказался есть предложенное мясо.

"Зеленый" экстремизм

Нет, вы не подумайте, что я враг защитников животных и любителей природы. Конечно, далеко не все их инициативы бессмысленны. Они прилагают достаточно усилий для спасения редких видов, способствуя сохранению биологического разнообразия. Лоббируют нормы, направленные на замедление сокращения популяций животных. Запреты на особо варварские способы убийства тоже выглядят оправданными. Но при этом последнее время они все чаще пытаются продавить ну совершенно абсурдные законы. Например, недавно в Голландии парламент принял запрет на умерщвление животных без анестезии. И останавливаться на этом партия зеленых не намерена: они уже представили проект закона, требующего продавать домашних питомцев с родителями. Вы скажете, бред? Но подобная инициатива уже была одобрена в Швейцарии: там запрещено держать морских свинок поодиночке, только парами.

Отказавшись от употребления животных в пищу, вегетарианцы сами стали жертвой маркетинговой кампании. Спекулирующие на этой моде корпорации зарабатывают миллионы на имитации защиты природы, предлагая аналоги привычных продуктов. Реальную пользу для окружающей среды вряд ли кто-то оценивал, зато я уверен, что вся прибыль от спекуляции на нашей жалости была заранее просчитана. И мода все крепчает: с каждым днем все больше знакомых объявляют о принятии идей вегетарианства.

Я не берусь судить людей за их предпочтения в еде, в конце концов, у каждого из нас есть свои причины отказываться от употребления тех или иных продуктов, и "зверушек жалко" — далеко не самая худшая из них. Но, на мой взгляд, это имеет мало общего с реальной заботой о природе. Ведь у нас в стране уже больше десятка лет пытаются внедрить раздельный сбор мусора. Успехи пока что, мягко говоря, сомнительны. Еще более скромные результаты приносят призывы пересесть с личного транспорта на общественный или велосипед и правильно утилизировать токсичные бытовые отходы. На фоне этого отказ от продуктов животного происхождения выглядит заботой о чувстве собственной важности, но уж никак не о состоянии окружающей среды.