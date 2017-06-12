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В университете Сеула произошел взрыв

13.06.2017 09:20 — Разное | Ежедневник  
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В университете Сеула произошел взрыв

фото: Moydom.media

В южнокорейском университете Ёнсе произошел взрыв, пострадал преподаватель вуза.

Об этом сообщает региональное издание KBS, пишет РБК.

По данным KBS, посылка сдетонировала в тот момент, когда профессор начал распаковывать конверт. Он получил ожоги шеи и рук, полученные ранения не угрожают жизни пострадавшего.

Как сообщает полиция, правоохранители устанавливают причину взрыва, среди версий в том числе рассматривается «террористическая атака».

 
 
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В южнокорейском университете Ёнсе произошел взрыв, пострадал преподаватель вуза.

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