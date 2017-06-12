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В университете Сеула произошел взрыв
13.06.2017 09:20 — Разное | Ежедневник
фото: Moydom.media
В южнокорейском университете Ёнсе произошел взрыв, пострадал преподаватель вуза.Об этом сообщает региональное издание KBS, пишет
По данным KBS, посылка сдетонировала в тот момент, когда профессор начал распаковывать конверт. Он получил ожоги шеи и рук, полученные ранения не угрожают жизни пострадавшего.
Как сообщает полиция, правоохранители устанавливают причину взрыва, среди версий в том числе рассматривается «террористическая атака».
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В южнокорейском университете Ёнсе произошел взрыв, пострадал преподаватель вуза.
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