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В южнокорейском университете Ёнсе произошел взрыв, пострадал преподаватель вуза.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В университете Сеула произошел взрыв В южнокорейском университете Ёнсе произошел взрыв, пострадал преподаватель вуза.

Об этом сообщает региональное издание KBS, пишетК.По данным KBS, посылка сдетонировала в тот момент, когда профессор начал распаковывать конверт. Он получил ожоги шеи и рук, полученные ранения не угрожают жизни пострадавшего.Как сообщает полиция, правоохранители устанавливают причину взрыва, среди версий в том числе рассматривается «террористическая атака».