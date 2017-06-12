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Китай анонсировал миллиардный агропроект и покупку доли в банке «Москва-Минск»
13.06.2017 09:08 — Разное | Ежедневник
фото: tut.by
Уже до 1 сентября зарегистрировать совместное предприятие по экспорту белорусских сельхозтоваров в объеме не менее 10 млн долларов в месяц.
Беларусь и Китай заметно продвинулись в переговорах о масштабном агропроекте. Об этом сообщили журналистам президент корпорации DRex Дай Шивей и президент Xinrongji Holding Group Ниан Йонган, сообщает
«В Китае есть огромный рынок, у вас — продовольствие. Белорусское правительство работает очень быстро и очень эффективно, и это заставляет нас ускоряться. Думаю, сроки мы выдержим», — отметил президент корпорации DRex Дай Шивей.
Китай обязался до 1 сентября зарегистрировать совместное предприятие по экспорту белорусских сельхозтоваров в объеме не менее 10 млн долларов в месяц.
Соучредителем выступит белорусская сторона, и в перспективе совместная компания получит полномочия по инвестированию в виде покупки долей в уставных капиталах сельхозперерабатывающих предприятий.
Китай также информировал белорусов о намерении купить долю в банке Москва-Минск и создать в «Великом камне» предприятие по выпуску нового вида упаковки на основе полилактида, который должен заместить пластиковую и полиэтиленовую упаковку (срок до 1 октября).
Китай выразил готовность до конца года взять в аренду 20 тыс. га земли под строительство молочно-товарных ферм на 40 тыс. голов. Глава Минсельхозпрода Леонид Заяц уточнил, что речь идет о востоке Могилевской области, Климовичском районе, чтобы получить дополнительные объемы сырья.
Беларусь предложила китайской стороне в качестве объекта для инвестиций Оршанский мясоконсервный комбинат, «Молочный гостинец» и «Здравушка милк». Как было заявлено, Китай готов рассмотреть покупку долей в этих предприятиях.
Как сообщал президент корпорации DRex Дай Шивей, основная сфера интересов корпорации — инвестирование средств в производство молочной продукции, китайцы рассчитывают создать в Беларуси крупное предприятие.
Сумма планируемых инвестиций — 1 миллиард долларов, а условия и направления будут обсуждаться. Предполагается, что возможен вариант как глубокой модернизации одного из существующих предприятий, так и строительство нового.
Как ранее сообщалось, Минсельхозпрод Беларуси в мае подписал протокол о намерениях с китайской корпорацией DRex о прямых инвестициях в сельскохозяйственный сектор Беларуси на сумму 1 миллиард долларов.
Корпорация намерена инвестировать в развитие молочного сектора нашей страны, а в частности, в строительство молочно-товарных комплексов и модернизацию перерабатывающих предприятий.
В первом квартале текущего года Беларуси удалось нарастить экспорт сельхозпродукции в Китай в 1,5 раза и выйти на сумму 4,2 миллиона долларов. Подписанные в мае контракты позволят нарастить объем экспорта в Поднебесную до 15 миллионов долларов до конца текущего года, рассчитывают в министерстве.
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Уже до 1 сентября зарегистрировать совместное предприятие по экспорту белорусских сельхозтоваров в объеме не менее 10 млн долларов в месяц.
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