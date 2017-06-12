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Два медведя ушли из Литвы в Беларусь через границу
13.06.2017 09:16 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июн – Sputnik. Следы двух медведей обнаружили пограничники в Швенченском районе Литвы, сообщил
Отпечатки лап сотрудники СОГГ заметили в минувшую субботу на пятиметровой контрольной полосе.
По информации службы, пара животных вышла из леса Цемнукос и, перейдя границу, отправилась в лес Поставского района на территории Беларуси.
Эксперты-биологи уже подтвердили, что найденные литовскими пограничниками следы действительно принадлежат медведям.
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Отпечатки лап животных в Швенченском районе нашли литовские пограничники на контрольно-следовой полосе.
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