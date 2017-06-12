Два медведя ушли из Литвы в Беларусь через границу

МИНСК, 13 июн – Sputnik. Следы двух медведей обнаружили пограничники в Швенченском районе Литвы, сообщил Sputnik Литва со ссылкой на Службу охраны государственной границы.

Отпечатки лап сотрудники СОГГ заметили в минувшую субботу на пятиметровой контрольной полосе.

По информации службы, пара животных вышла из леса Цемнукос и, перейдя границу, отправилась в лес Поставского района на территории Беларуси.

Эксперты-биологи уже подтвердили, что найденные литовскими пограничниками следы действительно принадлежат медведям.