В Витебском районе мопедист погиб после столкновения с трактором

Смертельная авария произошла 12 июня, около 11.00, на трассе Сураж — Рябово в Витебском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в УГАИ МВД.



Фото: УГАИ МВД

По предварительной информации, 38-летний водитель трактора «Беларус», поворачивая налево на животноводческую ферму, совершил столкновение с мопедом Strada Jazz 50, который в этот момент совершал маневр обгона.



Фото: УГАИ МВД

В результате ДТП 42-летний мопедист от полученных травм умер на месте происшествия.

За пять месяцев 2017 года в Беларуси по вине мотоциклистов совершено 43 ДТП, в которых 7 человек погибли и 42 получили ранения. В 8 случаях водители мотоциклов находились за рулем в состоянии опьянения.