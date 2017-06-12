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В Витебском районе мопедист погиб после столкновения с трактором

13.06.2017 09:40 — Разное | Tut.by  
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Смертельная авария произошла 12 июня, около 11.00, на трассе Сураж — Рябово в Витебском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в УГАИ МВД.


Фото: УГАИ МВД

По предварительной информации, 38-летний водитель трактора «Беларус», поворачивая налево на животноводческую ферму, совершил столкновение с мопедом Strada Jazz 50, который в этот момент совершал маневр обгона.


Фото: УГАИ МВД

В результате ДТП 42-летний мопедист от полученных травм умер на месте происшествия.

За пять месяцев 2017 года в Беларуси по вине мотоциклистов совершено 43 ДТП, в которых 7 человек погибли и 42 получили ранения. В 8 случаях водители мотоциклов находились за рулем в состоянии опьянения.

 
Теги: Витебск
 
 
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