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В Витебском районе мопедист погиб после столкновения с трактором
Смертельная авария произошла 12 июня, около 11.00, на трассе Сураж — Рябово в Витебском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в УГАИ МВД.
По предварительной информации, 38-летний водитель трактора «Беларус», поворачивая налево на животноводческую ферму, совершил столкновение с мопедом Strada Jazz 50, который в этот момент совершал маневр обгона.
В результате ДТП 42-летний мопедист от полученных травм умер на месте происшествия.
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Смертельная авария произошла днем 12 июня.
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