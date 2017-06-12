Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей

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В 2017 г. список возглавил американский рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом Дидди.

Согласно рейтингу, за год Дидди он заработал 130 млн долларов. Второе место заняла певица Beyonce (105 млн долларов), замыкает тройку писательница Джоан Роулинг (95 млн долларов), пишут " Ведомости" .

В первую десятку вошли канадский музыкант Обри Грэхэм, известный как Drake (94 млн), футболист Криштиану Роналду (93 млн), канадский певец Абель Тесфайе (Weeknd, 92 млн), радиоведущий Говард Штерн (90 млн), британская поп-группа Coldplay (88 млн), писатель Джеймс Паттерсон (87 млн) и баскетболист Леброн Джеймс (86 млн).

В прошлом году первое место в рейтинге занимала певица Тэйлор Свифт, заработавшая 170 млн. Однако в этом году она получила лишь 44 млн.