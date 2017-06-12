ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей

13.06.2017 09:50 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей

фото: Producera.net

В 2017 г. список возглавил американский рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом Дидди.

Согласно рейтингу, за год Дидди он заработал 130 млн долларов. Второе место заняла певица Beyonce (105 млн долларов), замыкает тройку писательница Джоан Роулинг (95 млн долларов), пишут "Ведомости".

В первую десятку вошли канадский музыкант Обри Грэхэм, известный как Drake (94 млн), футболист Криштиану Роналду (93 млн), канадский певец Абель Тесфайе (Weeknd, 92 млн), радиоведущий Говард Штерн (90 млн), британская поп-группа Coldplay (88 млн), писатель Джеймс Паттерсон (87 млн) и баскетболист Леброн Джеймс (86 млн).

В прошлом году первое место в рейтинге занимала певица Тэйлор Свифт, заработавшая 170 млн. Однако в этом году она получила лишь 44 млн.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2017 г. список возглавил американский рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом Дидди.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Витебском районе мопедист погиб после столкновения с трактором
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика