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Пикап Nissan Navara подготовили к "атаке" на бездорожье

13.06.2017 09:55 — Разное | Tut.by  
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На автосалоне в Буэнос-Айресе компания Nissan представила самую брутальную версию пикапа Navara, который за океаном продается под именем Frontier.


Разработкой шоу-кара, получившего приставку Attack в обозначении, занимался дизайн-центр Nissan в Рио-де-Жанейро. От стандартной версии он отличается увеличенным на 4 см дорожным просветом, удлиненной крышей с дополнительным багажником и комплектом новых внедорожных покрышек Yokohama.


Выставочный образец пикапа получил броскую красно-черную окраску кузова, в салоне установлены более комфортабельные сиденья с комбинированной обивкой кожей и тканью. Имеется на борту и мультимедиа-система с 6,2-дюймовым сенсорным экраном.

Под капотом полноприводного концепта скрывается 2,3-литровый турбодизель, развивающий 190 «лошадей» и 450 Нм крутящего момента. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика».


Решение о запуске Frontier Attack в серию в Nissan примут после изучения реакции посетителей автосалона в аргентинской столице.

 
 
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Пикап Nissan Navara получил легкий заводской тюнинг. Самое заметное изменение - "зубастые" покрышки и яркая окраска кузова.

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