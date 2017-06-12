На автосалоне в Буэнос-Айресе компания Nissan представила самую брутальную версию пикапа Navara, который за океаном продается под именем Frontier.





Разработкой шоу-кара, получившего приставку Attack в обозначении, занимался дизайн-центр Nissan в Рио-де-Жанейро. От стандартной версии он отличается увеличенным на 4 см дорожным просветом, удлиненной крышей с дополнительным багажником и комплектом новых внедорожных покрышек Yokohama.





Выставочный образец пикапа получил броскую красно-черную окраску кузова, в салоне установлены более комфортабельные сиденья с комбинированной обивкой кожей и тканью. Имеется на борту и мультимедиа-система с 6,2-дюймовым сенсорным экраном.

Под капотом полноприводного концепта скрывается 2,3-литровый турбодизель, развивающий 190 «лошадей» и 450 Нм крутящего момента. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика».





Решение о запуске Frontier Attack в серию в Nissan примут после изучения реакции посетителей автосалона в аргентинской столице.