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Киркоров, Басков и Лобода: в Минске пройдет вручение музыкальной премии "Золотой граммофон"
25 ноября в 18-й раз состоится церемония вручения музыкальной премии «
Минск наряду с Москвой и Санкт-Петербургом станет одним из трех городов, в которых состоится «Золотой Граммофон». В столицу приедут — Филипп Киркоров, Николай Басков, Светлана Лобода, Макс Барских и другие артисты топ-уровня — лауреаты премии «Золотой граммофон».
Минск уже принимал «Золотой граммофон» в 2015 году. Любопытно, что тогда вместе с российскими исполнителями в столицу приехали менеджмент, персонал и танцоры — в общей сложности 160 человек. На белорусском «Золотом граммофоне» было использовано 36 тонн декораций, около 500 осветительных приборов и почти 10 километров кабелей. Мощный и качественный звук обеспечивали 84 колонки и 50 микрофонов. Грандиозность шоу подчеркивали большая сцена и сотни светодиодов, которые создавали звездное небо. В этот раз организаторы обещают, что шоу пройдет с еще большим размахом.
В 2012 году главная музыкальная награда России преобразилась. Автором нового дизайна драгоценных граммофонов стал Карим Рашид. Награды для церемонии делают на заводе в Чикаго, производящем статуэтки для «Оскара».
За время существования премии «Русское Радио» вручило более 450 эксклюзивных граммофонов. В разные годы лауреатами «Золотого Граммофона» становились популярные исполнители: Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Валерий Меладзе, Николай Басков, Леонид Агутин, Григорий Лепс, Вера Брежнева, Дима Билан, «ВИА Гра», «Любэ», Елена Ваенга и другие. Некоторые из них стали рекордсменами премии. Филипп Киркоров — ежегодно получающий награду от «Русского Радио», обладатель 19 статуэток, Валерия, группа «Любэ» и Валерий Меладзе — лауреаты двенадцати церемоний, Григорий Лепс и Кристина Орбакайте — обладатели одиннадцати призов.
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25 ноября в 18-й раз состоится церемония вручения музыкальной премии "Золотой граммофон-2017".
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