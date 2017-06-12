ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Киркоров, Басков и Лобода: в Минске пройдет вручение музыкальной премии "Золотой граммофон"

13.06.2017 10:12 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

25 ноября в 18-й раз состоится церемония вручения музыкальной премии «Золотой граммофон-2017». На сцену «Минск-Арены» в рамках гала-концерта выйдет состав звезд российской музыкальной сцены — более десятка популярных артистов, за песни которых слушатели «Русского Радио» активно голосовали в течение года.


Минск наряду с Москвой и Санкт-Петербургом станет одним из трех городов, в которых состоится «Золотой Граммофон». В столицу приедут — Филипп Киркоров, Николай Басков, Светлана Лобода, Макс Барских и другие артисты топ-уровня — лауреаты премии «Золотой граммофон».

Минск уже принимал «Золотой граммофон» в 2015 году. Любопытно, что тогда вместе с российскими исполнителями в столицу приехали менеджмент, персонал и танцоры — в общей сложности 160 человек. На белорусском «Золотом граммофоне» было использовано 36 тонн декораций, около 500 осветительных приборов и почти 10 километров кабелей. Мощный и качественный звук обеспечивали 84 колонки и 50 микрофонов. Грандиозность шоу подчеркивали большая сцена и сотни светодиодов, которые создавали звездное небо. В этот раз организаторы обещают, что шоу пройдет с еще большим размахом.


В 2012 году главная музыкальная награда России преобразилась. Автором нового дизайна драгоценных граммофонов стал Карим Рашид. Награды для церемонии делают на заводе в Чикаго, производящем статуэтки для «Оскара».

За время существования премии «Русское Радио» вручило более 450 эксклюзивных граммофонов. В разные годы лауреатами «Золотого Граммофона» становились популярные исполнители: Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Валерий Меладзе, Николай Басков, Леонид Агутин, Григорий Лепс, Вера Брежнева, Дима Билан, «ВИА Гра», «Любэ», Елена Ваенга и другие. Некоторые из них стали рекордсменами премии. Филипп Киркоров — ежегодно получающий награду от «Русского Радио», обладатель 19 статуэток, Валерия, группа «Любэ» и Валерий Меладзе — лауреаты двенадцати церемоний, Григорий Лепс и Кристина Орбакайте — обладатели одиннадцати призов.

Билеты можно купить на сайте AFISHA.TUT.BY.

Когда: 25 ноября, 19.00

Где: «Минск-Арена»

Сколько: от 38,50 до 254,50 рублей

Купить билет

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 ноября в 18-й раз состоится церемония вручения музыкальной премии "Золотой граммофон-2017".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Пикап Nissan Navara подготовили к "атаке" на бездорожье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика