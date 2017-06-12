25 ноября в 18-й раз состоится церемония вручения музыкальной премии « Золотой граммофон-2017 ». На сцену «Минск-Арены» в рамках гала-концерта выйдет состав звезд российской музыкальной сцены — более десятка популярных артистов, за песни которых слушатели «Русского Радио» активно голосовали в течение года.





Минск наряду с Москвой и Санкт-Петербургом станет одним из трех городов, в которых состоится «Золотой Граммофон». В столицу приедут — Филипп Киркоров, Николай Басков, Светлана Лобода, Макс Барских и другие артисты топ-уровня — лауреаты премии «Золотой граммофон».

Минск уже принимал «Золотой граммофон» в 2015 году. Любопытно, что тогда вместе с российскими исполнителями в столицу приехали менеджмент, персонал и танцоры — в общей сложности 160 человек. На белорусском «Золотом граммофоне» было использовано 36 тонн декораций, около 500 осветительных приборов и почти 10 километров кабелей. Мощный и качественный звук обеспечивали 84 колонки и 50 микрофонов. Грандиозность шоу подчеркивали большая сцена и сотни светодиодов, которые создавали звездное небо. В этот раз организаторы обещают, что шоу пройдет с еще большим размахом.





В 2012 году главная музыкальная награда России преобразилась. Автором нового дизайна драгоценных граммофонов стал Карим Рашид. Награды для церемонии делают на заводе в Чикаго, производящем статуэтки для «Оскара».

За время существования премии «Русское Радио» вручило более 450 эксклюзивных граммофонов. В разные годы лауреатами «Золотого Граммофона» становились популярные исполнители: Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Валерий Меладзе, Николай Басков, Леонид Агутин, Григорий Лепс, Вера Брежнева, Дима Билан, «ВИА Гра», «Любэ», Елена Ваенга и другие. Некоторые из них стали рекордсменами премии. Филипп Киркоров — ежегодно получающий награду от «Русского Радио», обладатель 19 статуэток, Валерия, группа «Любэ» и Валерий Меладзе — лауреаты двенадцати церемоний, Григорий Лепс и Кристина Орбакайте — обладатели одиннадцати призов.

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Когда: 25 ноября, 19.00 Где: «Минск-Арена» Сколько: от 38,50 до 254,50 рублей Купить билет