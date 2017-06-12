|
Футбол: Беларусь одолела Новую Зеландию
Со счетом 1:0 белорусская футбольная команда выиграла в товарищеском матче у сборной Новой Зеландии.
Поединок состоялся на минском стадионе «Трактор» впервые с 2012 года, тогда как прошлые матчи проходили на «Борисов-Арене». Можно сказать, что команды провели первый свой матч, так как ранее никогда не встречались на поле.
Единственный в этом матче гол забил защитник БАТЭ Денис Поляков, это случилось на 47-й минуте второго тайма.
Сообщается, что, несмотря на дождливую погоду, на стадионе собралось много белорусских болельщиков, которые остались довольны игрой своей команды.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Со счетом 1:0 белорусская футбольная команда выиграла в товарищеском матче у сборной Новой Зеландии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии