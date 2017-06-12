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Футбол: Беларусь одолела Новую Зеландию

13.06.2017 10:18 — Разное | БДГ  
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Со счетом 1:0 белорусская футбольная команда выиграла в товарищеском матче у сборной Новой Зеландии.

Поединок состоялся на минском стадионе «Трактор» впервые с 2012 года, тогда как прошлые матчи проходили на «Борисов-Арене». Можно сказать, что команды провели первый свой матч, так как ранее никогда не встречались на поле.

Единственный в этом матче гол забил защитник БАТЭ Денис Поляков, это случилось на 47-й минуте второго тайма.

Сообщается, что, несмотря на дождливую погоду, на стадионе собралось много белорусских болельщиков, которые остались довольны игрой своей команды.

 
 
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Со счетом 1:0 белорусская футбольная команда выиграла в товарищеском матче у сборной Новой Зеландии.

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