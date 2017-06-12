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Под Гродно Fiat задел велосипедиста. Тот упал, ударился головой об асфальт и умер в больнице

13.06.2017 10:27 — Разное | Tut.by  
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12 июня в больнице умер мужчина, которого вблизи деревни Бросты Гродненского района сбил Fiat. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


Авария произошла 9 июня, в 11.30. По информации ГАИ Гродно, Fiat при движении в сторону областного центра сбил ехавшего в попутном направлении велосипедиста. Со слов водителя автомобиля, он видел в своей полосе велосипедиста и даже не сигналил ему, опасаясь, что тот испугается и попадет под встречную машину.


В ГАИ отметили, что толчок был не сильным, но его оказалось достаточно, чтобы человек перелетел через руль и ударился головой.

В тяжелом состоянии 56-летний велосипедист был доставлен в реанимационное отделение больницы, где 12 июня умер.

 
Теги: Гродно
 
 
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