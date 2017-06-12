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Под Гродно Fiat задел велосипедиста. Тот упал, ударился головой об асфальт и умер в больнице
12 июня в больнице умер мужчина, которого вблизи деревни Бросты Гродненского района сбил Fiat. Об этом
Авария произошла 9 июня, в 11.30. По информации
В ГАИ отметили, что толчок был не сильным, но его оказалось достаточно, чтобы человек перелетел через руль и ударился головой.
В тяжелом состоянии 56-летний велосипедист был доставлен в реанимационное отделение больницы, где 12 июня умер.
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Авария произошла 9 июня, в 11.30, вблизи деревни Бросты.
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