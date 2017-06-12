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российские хакеры могут отключить американские города от электричества
Российские хакеры получили доступ к энергосистеме США и могут отключать электричество в городах. Об этом
По данным аналитиков Dragos, доступ к энергосистеме получили те же хакеры, которые якобы устроили энергетический коллапс на Украине, и они же были замешаны в предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. Сообщается, что помимо электросетей российские хакеры проникли и в другие объекты коммунальной инфраструктуры.
Предполагаемое проникновение хакеров в энергосистему в Dragos назвали «кульминацией десятилетней истории нападений», заявив, что она «изменит правила игры»,
Департамент внутренней безопасности, курирующий работу критической инфраструктуры, не стал комментировать доклад киберспециалистов. Собеседники в энергетическом секторе подтвердили, что вредоносные программы являются поводом для беспокойства, но их сотрудники делают всё необходимое для защиты.
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Об этом пишет The Washington post со ссылкой на исследование компании по кибербезопасности Dragos.
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