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российские хакеры могут отключить американские города от электричества

13.06.2017 10:41 — Разное | Tut.by  
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Российские хакеры получили доступ к энергосистеме США и могут отключать электричество в городах. Об этом сообщает The Washington post со ссылкой на исследование компании по кибербезопасности Dragos. 


Фото: National Geographic Channel

По данным аналитиков Dragos, доступ к энергосистеме получили те же хакеры, которые якобы устроили энергетический коллапс на Украине, и они же были замешаны в предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. Сообщается, что помимо электросетей российские хакеры проникли и в другие объекты коммунальной инфраструктуры. 

Предполагаемое проникновение хакеров в энергосистему в Dragos назвали «кульминацией десятилетней истории нападений», заявив, что она «изменит правила игры», пишет TJournal. 

Департамент внутренней безопасности, курирующий работу критической инфраструктуры, не стал комментировать доклад киберспециалистов. Собеседники в энергетическом секторе подтвердили, что вредоносные программы являются поводом для беспокойства, но их сотрудники делают всё необходимое для защиты. 

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Об этом пишет The Washington post со ссылкой на исследование компании по кибербезопасности Dragos.

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