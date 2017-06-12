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ГПК о "залете" польского парапланериста: ему грозит штраф и депортация

13.06.2017 10:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Параплан, летящий на высоте около 1 километра со стороны Польши был обнаружен  пограничным нарядом 11 июня в районе пункта пропуска "Козловичи".

"Летающий объект" над границей заметили и местные жители, которые также информировали об этом пограничников, сообщил  официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский.

"В ходе проведенных мероприятий нарушитель был задержан сотрудниками брестской пограничной группы в 600-х метрах от государственного рубежа сразу же после приземления", — сообщил Бычковский.

Мужчина 1975 года рождения пояснил, что в ходе полета потерял ориентировку на местности и когда приземлился, думал, что находится неподалеку от польского города Бяла-Подляска, отметил представитель ГПК.

"С учетом того, что его задерживали прямо при приземлении, я думаю, что он к тому моменту уже понял, что оказался не совсем на территории Республики Польша", — отметил Бычковский.  

В отношении иностранца начат административный процесс за нарушение госграницы. Ему грозит крупный штраф с депортацией и, возможно, запрет въезда на территорию Республики Беларусь, пояснил представитель ГПК.

Комментарий официального представителя ГПК Беларуси Антона Бычковского слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский рассказал радио Sputnik Беларусь подробности инцидента с задержанием парапланериста из Польши, который...

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