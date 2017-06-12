Параплан, летящий на высоте около 1 километра со стороны Польши был обнаружен пограничным нарядом 11 июня в районе пункта пропуска "Козловичи".

"Летающий объект" над границей заметили и местные жители, которые также информировали об этом пограничников , сообщил официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский.

"В ходе проведенных мероприятий нарушитель был задержан сотрудниками брестской пограничной группы в 600-х метрах от государственного рубежа сразу же после приземления", — сообщил Бычковский.

Мужчина 1975 года рождения пояснил, что в ходе полета потерял ориентировку на местности и когда приземлился, думал, что находится неподалеку от польского города Бяла-Подляска, отметил представитель ГПК.

"С учетом того, что его задерживали прямо при приземлении, я думаю, что он к тому моменту уже понял, что оказался не совсем на территории Республики Польша", — отметил Бычковский.

В отношении иностранца начат административный процесс за нарушение госграницы . Ему грозит крупный штраф с депортацией и, возможно, запрет въезда на территорию Республики Беларусь, пояснил представитель ГПК.

Комментарий официального представителя ГПК Беларуси Антона Бычковского слушайте на радио Sputnik Беларусь.