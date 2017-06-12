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ГПК о "залете" польского парапланериста: ему грозит штраф и депортация
13.06.2017 10:36 — Разное | Sputnik Беларусь
Параплан, летящий на высоте около 1 километра со стороны Польши был обнаружен пограничным нарядом 11 июня в районе пункта пропуска "Козловичи".
"В ходе проведенных мероприятий нарушитель был задержан сотрудниками брестской пограничной группы в 600-х метрах от государственного рубежа сразу же после приземления", — сообщил Бычковский.
Мужчина 1975 года рождения пояснил, что в ходе полета потерял ориентировку на местности и когда приземлился, думал, что находится неподалеку от польского города Бяла-Подляска, отметил представитель ГПК.
"С учетом того, что его задерживали прямо при приземлении, я думаю, что он к тому моменту уже понял, что оказался не совсем на территории Республики Польша", — отметил Бычковский.
Комментарий официального представителя ГПК Беларуси Антона Бычковского слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский рассказал радио Sputnik Беларусь подробности инцидента с задержанием парапланериста из Польши, который...
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