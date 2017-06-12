Как и предполагалось ранее, защитник сборной Беларуси Илья Шинкевич подписал новый контракт с минским «Динамо» .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Новое соглашение хоккеиста со столичным клубом рассчитано на один год.

Илья Шинкевич провел весь прошлый сезон в минском «Динамо», в 59 матчах набрав 9 (5+4) очков при показателе полезности «+3».

За сборную на чемпионате мира в 7 играх отметился 4 (2+2) результативными баллами, став вторым бомбардиром команды.

На данный момент в составе минского «Динамо» значатся 10 хоккеистов: вратарь Михаил Карнаухов, защитники Дмитрий Коробов, Кристиан Хенкель, Илья Шинкевич, Евгений Лисовец и нападающие Александр Матерухин, Андрей Степанов, Роб Клинкхаммер, Евгений Ковыршин и Александр Павлович.