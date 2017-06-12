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Защитник сборной Беларуси подписал новый контракт с минским "Динамо"
Как и
Новое соглашение хоккеиста со столичным клубом рассчитано на один год.
Илья Шинкевич провел весь прошлый сезон в минском «Динамо», в 59 матчах набрав 9 (5+4) очков при показателе полезности «+3».
За сборную на чемпионате мира в 7 играх отметился 4 (2+2) результативными баллами, став вторым бомбардиром команды.
На данный момент в составе минского «Динамо» значатся 10 хоккеистов: вратарь Михаил Карнаухов, защитники Дмитрий Коробов, Кристиан Хенкель, Илья Шинкевич, Евгений Лисовец и нападающие Александр Матерухин, Андрей Степанов, Роб Клинкхаммер, Евгений Ковыршин и Александр Павлович.
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Как и предполагалось ранее, защитник сборной Беларуси Илья Шинкевич подписал новый контракт с минским "Динамо".
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