|
Глава Пентагона назвал КНДР самой серьезной угрозой безопасности во всем мире
13.06.2017 10:40 — Разное | Ежедневник
фото: tass.ru
Глава Пентагона Джеймс Мэттис указал на "рост темпов Пхеньяна по разработке ядерного оружия и средств его доставки".
Он назвал ядерную и ракетные программы страны "четкой и настоящей опасностью". "Явно нарушающие международное право провокационные действия режима не прекращаются, несмотря на осуждение и санкции ООН", – цитирует
Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года осуществила более 20 ракетных пусков.
2 июня Совет Безопасности ООН единогласно одобрил проект резолюции о расширении санкций в отношении КНДР. В проекте предлагается включить в санкционный список несколько организаций и частных лиц, которые могут быть причастны к действиям в интересах КНДР.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Пентагона Джеймс Мэттис указал на "рост темпов Пхеньяна по разработке ядерного оружия и средств его доставки".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии