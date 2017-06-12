Глава Пентагона назвал КНДР самой серьезной угрозой безопасности во всем мире

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Глава Пентагона Джеймс Мэттис указал на "рост темпов Пхеньяна по разработке ядерного оружия и средств его доставки".

Он назвал ядерную и ракетные программы страны "четкой и настоящей опасностью". "Явно нарушающие международное право провокационные действия режима не прекращаются, несмотря на осуждение и санкции ООН", – цитирует ТАСС .

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года осуществила более 20 ракетных пусков.

2 июня Совет Безопасности ООН единогласно одобрил проект резолюции о расширении санкций в отношении КНДР. В проекте предлагается включить в санкционный список несколько организаций и частных лиц, которые могут быть причастны к действиям в интересах КНДР.