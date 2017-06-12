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В Жодино ГАИ задержала пьяного "повторника" на Porsche Carrera S. Автомобиль могут конфисковать

13.06.2017 11:04 — Разное | Tut.by  
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В Жодино инспекторы ГАИ задержали пьяного водителя на Porsche Carrera S. Ранее мужчина неоднократно привлекался за езду в нетрезвом виде, поэтому автомобиль могут конфисковать. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.


Фото: ГАИ Минской области

Инцидент произошел 9 июня, около 17.00, на 29-м километре трассы Слобода — Новосады в Жодино. Сотрудники ГАИ остановили Porsche, которым управлял 49-летний мужчина. По внешним признакам он был сильно пьян, поэтому его отстранили от управления и доставили на медицинское освидетельствование. Медики подтвердили подозрения инспекторов — концентрация паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 2,1 промилле.

В ходе проверки также выяснилось, что в декабре 2016 года этот водитель привлекался к административной ответственности по ч. 1 статьи 18.16 КоАП Республики Беларусь, а в апреле 2017 года осужден судом Советского района Минска по ч. 1 статьи 3171 УК Республики Беларусь за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в течение года.


Фото: ГАИ Минской области

— Материалы проверки по данному факту будут переданы в Жодинский ГОСК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 2 статьи 3171 УК Республики Беларусь. В случае возбуждения уголовного дела Porsche будет конфискован в доход государства, — сказали в ГАИ.

 
Теги: Минск
 
 
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Инцидент произошел 9 июня, около 17.00, на 29-м километре трассы Слобода - Новосады.

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