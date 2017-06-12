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Беларусь-Новая Зеландия: победа над гостями и антирекорд посещаемости
13.06.2017 11:10 — Разное | Sputnik Беларусь
Всего 2,5 тысячи зрителей пришли посмотреть на товарищеский матч Беларусь – Новая Зеландия на стадионе "Трактор". Плохая погода не помешала белорусам победить гостей, но стала одной из причин антирекорда: это худший результат сборной за 15 лет по такому показателю, как посещаемость домашних игр.
У тех, кто так и не дошел до стадиона "Трактор", есть возможность посмотреть на самые яркие моменты матча Беларусь – Новая Зеландия в фотоленте Sputnik.
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Национальная сборная Беларуси по футболу победила со счетом 1:0 в понедельник, 12 июня, в товарищеском матче команду Новой Зеландии.
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