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Беларусь-Новая Зеландия: победа над гостями и антирекорд посещаемости

13.06.2017 11:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Всего 2,5 тысячи зрителей пришли посмотреть на товарищеский матч Беларусь – Новая Зеландия на стадионе "Трактор". Плохая погода не помешала белорусам победить гостей, но стала одной из причин антирекорда: это худший результат сборной за 15 лет по такому показателю, как посещаемость домашних игр.

У тех, кто так и не дошел до стадиона "Трактор", есть возможность посмотреть на самые яркие моменты матча Беларусь – Новая Зеландия в фотоленте Sputnik.

 
 
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Национальная сборная Беларуси по футболу победила со счетом 1:0 в понедельник, 12 июня, в товарищеском матче команду Новой Зеландии.

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