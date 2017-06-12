Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

В 2017 году ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых звезд, опубликованный журналом Forbes, возглавил американский рэпер Шон Джон Комбс (Паф Дэдди), заработавший благодаря концертному туру Bad Boy Fanily Reunion 130 миллионов долларов.





В том числе, дополнительные средства рэпер заработал благодаря сотрудничеству с водочным брендом Ciroc.

На второй позиции в списке — певица Бейонсе, заработавшая 105 миллионов долларов. Выйти на второе место артистке помог выход ее нового альбома Lemonade и мировое турне с ним.





На третьем месте оказалась писательница Джоан Роулинг — 95 миллионов, столько она сумела заработать благодаря блокбастеру «Фантастические твари и где они обитают».

Также в первую десятку вошли рэпер Drake (94 миллиона), Криштиану Роналду (93 миллиона), певец Абель Тесфайе (The Weeknd), американский радиоведущий Говард Штерн, британская поп-группа Coldplay, писатель Джеймс Паттерсон и баскетболист Леброн Джеймс.

Что касается певицы Тейлор Свифт, которая возглавила рейтинг в прошлом году, то в этом году она оказалась на 49-й позиции (44 миллиона).

Журнал Forbes выпускает рейтинг знаменитостей с 1999 года, для его составления используются оценки доходов, основанные на информации компании Nielsen, а также продавца билетов Pollstar и ресурсов IMDB и Box Office Mojo.

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