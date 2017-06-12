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Вопросы военного сотрудничества стран-участниц ОДКБ обсуждаются в Минске
13.06.2017 11:30 — Разное | Ежедневник
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фото: Kz.mir24.tv
Глава оборонного ведомства Беларуси подчеркнул, что формат встречи позволяет обсудить сложные вопросы в доверительной обстановке.
13 июня в столице Беларуси проходит заседание государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает
Генсек организации, предваряя встречу глав оборонных ведомств, выразил уверенность, что страны ОДКБ всегда найдут точки соприкосновения в решении любых вопросов военного сотрудничества.
При этом Хачатуров отметил, что государствам - ОДКБ "предстоит решать весьма сложные задачи по обеспечению коллективной безопасности".
В свою очередь, глава оборонного ведомства Беларуси Андрей Равков подчеркнул, что встреча представителей военных ведомств в узком составе позволяет обсудить эти непростые задачи в доверительной обстановке.
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Глава оборонного ведомства Беларуси подчеркнул, что формат встречи позволяет обсудить сложные вопросы в доверительной обстановке.
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