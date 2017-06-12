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Вопросы военного сотрудничества стран-участниц ОДКБ обсуждаются в Минске

13.06.2017 11:30 — Разное | Ежедневник  
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Вопросы военного сотрудничества стран-участниц ОДКБ обсуждаются в МинскеМинске">

фото: Kz.mir24.tv

Глава оборонного ведомства Беларуси подчеркнул, что формат встречи позволяет обсудить сложные вопросы в доверительной обстановке.

13 июня в столице Беларуси проходит заседание государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает БЕЛТА.

Генсек организации, предваряя встречу глав оборонных ведомств, выразил уверенность, что страны ОДКБ всегда найдут точки соприкосновения в решении любых вопросов военного сотрудничества.

При этом Хачатуров отметил, что государствам - ОДКБ "предстоит решать весьма сложные задачи по обеспечению коллективной безопасности".

В свою очередь, глава оборонного ведомства Беларуси Андрей Равков подчеркнул, что встреча представителей военных ведомств в узком составе позволяет обсудить эти непростые задачи в доверительной обстановке.

В предстоящий четверг в Минске соберутся секретари Совбезов стран ОДКБ.

Подчеркивается, что данные заседания имеют особый статус –в этом году организация отмечает 25-летний юбилей.

 
 
Теги: Минск
 
 
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Глава оборонного ведомства Беларуси подчеркнул, что формат встречи позволяет обсудить сложные вопросы в доверительной обстановке.

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