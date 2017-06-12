Больше 50 тысяч минчан сдают квартиры в аренду

Более 50 тысяч физлиц состоят в настоящее время на учете в качестве плательщиков подоходного налога в фиксированных суммах от сдачи помещений внаем, сообщили корреспонденту агентства « Минск-Новости » в инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску.

— Этот бизнес по-прежнему популярен. Сейчас в столице сдают квартиры в аренду более 50 000 граждан. С начала года от таких плательщиков в бюджет поступило 5,7 млн рублей, — уточнили в городской налоговой.

В нынешнем году ставки налога для квартиросдатчиков увеличили в среднем на 11%. Повышение произошло в феврале.

— Ставки подоходного налога установлены за каждую сдаваемую комнату в квартире. Для минских арендодателей суммы дифференцированы. В месяц в первой экономико-планировочной зоне размер налога составляет 30,5 рубля за 1 комнату, во второй — 25,5 рубля. В третьей и четвертой — 21,5 рубля, в пятой экономико-планировочной зоне — 17,5 рубля, — пояснили в налоговой.

Пять лет назад в Минске были зарегистрированы около 40 000 плательщиков подоходного налога в фиксированных суммах от сдачи помещений внаем.