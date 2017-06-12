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Депутат: все немного затянуто, мы должны напрячься и работать быстрее

13.06.2017 11:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По мнению Анны Канопацкой, результат работы в парламенте оказывается не таким быстрым и не так явно виден, как это происходило в бизнесе, в котором привыкла работать собеседница Sputnik. При этом есть понимание того, что и как нужно делать, есть поддержка со стороны Объединенной гражданской партии, представителем которой является Канопацкая. Кроме того,  другие депутаты также разделяют ту или иную точку зрения, особенно по экономическим вопросам, и можно найти поддержку.

"Безусловно, с моей точки зрения все немного затянуто. Сегодня Палата представителей должна более быстро реагировать на изменения, которые происходят в обществе. Если у нас сегодня динамично изменяется ситуация и кризис отражается на наших избирателях, которые являются нашими нанимателями, значит, мы должны напрячься и работать быстрее и качественнее", — отметила Канопацкая.

Депутат: все немного затянуто, мы должны напрячься и работать быстрее
© Sputnik / Виктор Толочко
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В то же время собеседница Sputnik рассказала о том, как пытается распространить свои взгляды на других коллег-депутатов, поскольку кто-то все еще живет "вчерашними экономическими и политическими понятиями", а время сегодня диктует либерализацию экономических отношений и быстроту принятия решений.  

"Те депутаты, с которыми я сижу рядом в Овальном зале или работаю вместе в комиссии по экономической политике, мы находим понимание того, что надо новые механизмы внедрять в общество и экономику", — отметила Канопацкая.

Депутат рассказала о попытке реализации одной из инициатив — изъятии из Уголовного кодекса статьи о лжепредпринимательстве. Данное предложение было поддержано комиссией по законодательству.

"В связи с этим в Палате представителей был проведен круглый стол, но, к сожалению, представителей силовых структур, прокуратуры, Таможенного комитета и других контролирующих органов было в разы больше, чем представителей бизнеса", — рассказала Канопацкая.

По мнению депутата, к предпринимателям, которые создают добавленную стоимость, необходимо "повернуться лицом" и перестать видеть в них потенциальных преступников.

"Сейчас государство выбрало политику, если один человек совершил преступление, тень падает на весь слой, и мы сразу ограничиваем, упреждаем, ставим барьеры, но я думаю, что это неправильная позиция. Мы должны, прежде всего, исходить из презумпции невиновности", — резюмировала Канопацкая.

Полную версию беседы с депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анной Канопацкой слушайте на радио Sputnik Беларусь.  

 
 
Ссылка на источник 21
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Политический деятель, предприниматель, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анна Канопацкая рассказала радио Sputnik Беларусь...

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