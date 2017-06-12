Американка Кэри Льюис, проживающая в США, отличается сходством с голливудской актрисой Эммой Уотсон. В сети набирают популярность снимки с девушкой, на которых она позирует в образе Гермионы из «поттерианы».

Публикация от Karielle (@kariellex) Сен 14 2015 в 4:26 PDT

Фотографии с Льюис, обнародованные в Instagram, уже успели собрать тысячи лайков пользователей.

Публикация от Karielle (@kariellex) Июн 2 2017 в 7:24 PDT

Публикация от Karielle (@kariellex) Май 28 2017 в 3:24 PDT

На снимках девушка пытается добиться максимального сходства с Уотсон и ее персонажем Гермионой Грейнджер. Девушка позирует в форме школы Хогвартс и держит в руке «волшебную палочку».

Ранее сообщалось , Эмма Уотсон победила в номинации MTV «Лучший актер». Британская актриса, исполнившая главную роль в фильме-мюзикле « Красавица и чудовище », выиграла в гендерно-нейтральной номинации на звание лучшего актера кино по версии телеканала MTV.

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