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В США нашли девушку двойника Эммы Уотсон из "Гарри Поттера"

13.06.2017 11:41 — Разное | Tut.by  
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Американка Кэри Льюис, проживающая в США, отличается сходством с голливудской актрисой Эммой Уотсон. В сети набирают популярность снимки с девушкой, на которых она позирует в образе Гермионы из «поттерианы».

 

Публикация от Karielle (@kariellex) Сен 14 2015 в 4:26 PDT

Фотографии с Льюис, обнародованные в Instagram, уже успели собрать тысячи лайков пользователей.

 

Публикация от Karielle (@kariellex) Июн 2 2017 в 7:24 PDT

 

Публикация от Karielle (@kariellex) Май 28 2017 в 3:24 PDT

На снимках девушка пытается добиться максимального сходства с Уотсон и ее персонажем Гермионой Грейнджер. Девушка позирует в форме школы Хогвартс и держит в руке «волшебную палочку».

Ранее сообщалось, Эмма Уотсон победила в номинации MTV «Лучший актер». Британская актриса, исполнившая главную роль в фильме-мюзикле «Красавица и чудовище», выиграла в гендерно-нейтральной номинации на звание лучшего актера кино по версии телеканала MTV.

***

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Теги: Минск
 
 
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Американка Кэри Льюис, проживающая в США, отличается сходством с голливудской актрисой Эммой Уотсон.

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