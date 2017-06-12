|
В США нашли девушку двойника Эммы Уотсон из "Гарри Поттера"
Американка Кэри Льюис, проживающая в США, отличается сходством с голливудской актрисой Эммой Уотсон. В
Фотографии с Льюис, обнародованные в Instagram, уже успели собрать тысячи лайков пользователей.
На снимках девушка пытается добиться максимального сходства с Уотсон и ее персонажем Гермионой Грейнджер. Девушка позирует в форме школы Хогвартс и держит в руке «волшебную палочку».
Ранее
***
Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш 10 билетов в аквапарк «Дримлэнд» в Минске.
Для участия вам необходимо:
1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;
2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американка Кэри Льюис, проживающая в США, отличается сходством с голливудской актрисой Эммой Уотсон.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии