ГТК: Беларусь может повысить лимиты на посылки до 200 евро

Страны ЕАЭС обсуждают унифакцию лимитов на международные посылки до 200 евро. Если решение будет принято, то в течение трех лет Россия и Казахстан снизят свои лимиты с 1000 евро до 200, а Беларусь повысит с 22 до 200. Однако наша страна может оставить и нынешний лимит. Об этом 13 июня сообщил Сергей Полудень, зампредседателя Государственного таможенного комитета.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Сергей Полудень объяснил, что Беларусь в рамках обязательств ЕАЭС в любом случае рассмотрит вопрос об увеличении лимитов до 200 евро. Но будет ли принято это решение, говорить пока рано.

— Есть подписанные документы в рамках ЕврАзЭС. Согласно им, страны будут двигаться к унификации норм. Согласована норма в 200 евро, но каждая страна может регулировать ее на национальном уровне, — сказал замглавы ГТК.

Согласно подписанным документам, срок для поэтапного сближения лимитов — 3 года.

Ранее FINANCE.TUT.BY сообщал , что ЕЭК предлагает снизить лимиты на международные почтовые отправления из-за рубежа на территорию ЕАЭС. Предлагается с 1 января 2019 года снизить нормы до 500 евро и 31 килограмма в течение календарного месяца в адрес одного физлица, с 1 января 2020 года — до 200 евро и 31 килограмма.

Напомним, лимиты на посылки из-за рубежа и ввоз товаров из-за границы были введены 14 апреля 2016 года. Причиной ужесточения лимитов беспошлинного ввоза товаров явилось значительное увеличение объемов ввоза товаров в коммерческих масштабах в адрес физических лиц без уплаты таможенных платежей. За прошлый год белорусы получили 12,7 миллиона международных почтовых отправлений, и лишь 1% из них, согласно данным ГТК, превышал лимит 22 евро. За превышение лимитов белорусы в прошлом году уплатили 2,4 миллиона рублей.