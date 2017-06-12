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ГТК: Беларусь может повысить лимиты на посылки до 200 евро
Страны ЕАЭС обсуждают унифакцию лимитов на международные посылки до 200 евро. Если решение будет принято, то в течение трех лет Россия и Казахстан снизят свои лимиты с 1000 евро до 200, а Беларусь повысит с 22 до 200. Однако наша страна может оставить и нынешний лимит. Об этом 13 июня сообщил Сергей Полудень, зампредседателя Государственного таможенного комитета.
Сергей Полудень объяснил, что Беларусь в рамках обязательств ЕАЭС в любом случае рассмотрит вопрос об увеличении лимитов до 200 евро. Но будет ли принято это решение, говорить пока рано.
— Есть подписанные документы в рамках ЕврАзЭС. Согласно им, страны будут двигаться к унификации норм. Согласована норма в 200 евро, но каждая страна может регулировать ее на национальном уровне, — сказал замглавы ГТК.
Согласно подписанным документам, срок для поэтапного сближения лимитов — 3 года.
Ранее FINANCE.TUT.BY
Напомним, лимиты на посылки из-за рубежа и
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Страны ЕАЭС обсуждают унифакцию лимитов на международные посылки до 200 евро. Если решение будет принято, то в течение трех лет Россия и Казахстан снизят свои лимиты...
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