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"Минскстрой" смог продать с аукциона лишь две квартиры из восьми

13.06.2017 11:58 — Разное | Tut.by  
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С аукциона, который прошел в минском городском центре недвижимости, госзастройщик «Минскстрой» смог продать лишь две квартиры.

Всего в качестве лотов потенциальным покупателям предлагали восемь квартир в разных домах: на Есенина, 38, Стариновской, 2, Щорса, 11 и Одинцова, 54.

Выбрать можно было из трех «однушек», трех «двушек» и двух «трешек». Начальная цена самой маленькой «однушки» была 71 тысяча рублей. Больше всего просили за «трешку» площадью 98,3 метра в доме на Щорса — там цена «стартовала» с 210 тысяч рублей.


Покупатели нашлись лишь на две квартиры. На «двушку» № 89 в доме № 54 по Одинцова претендовало несколько участников аукциона. В итоге она «ушла» с молотка за 125 тысяч рублей.


Дом № 54 на Одинцова
Фото: Яндекс. Карты.

Вторую — однокомнатную квартиру № 90 в этом же доме — единственному участнику торгов продали за 74 550 рублей.

 
 
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"Однушка" ушла с молотка за 74,5 тысячи рублей, "двушка" - за 125 тысяч рублей.

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