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Во Франции мотоцикл без водителя проехал несколько километров

13.06.2017 11:47 — Разное | Tut.by  
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Необычный инцидент произошел на трассе A4 недалеко от города Мезон-Альфор: мотоциклист столкнулся с автомобилем и упал на дорогу, но его байк продолжил движение и проехал несколько километров. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Транспортное средство без водителя сняли на видео очевидцы.

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Сообщается, что в результате ДТП мотоциклист получил серьезные травмы. Мужчину отвез в больницу второй участник аварии.

 
 
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Байкер упал с мотоцикла после столкновения с автомобилем.

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