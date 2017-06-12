Во Франции мотоцикл без водителя проехал несколько километров

Необычный инцидент произошел на трассе A4 недалеко от города Мезон-Альфор: мотоциклист столкнулся с автомобилем и упал на дорогу, но его байк продолжил движение и проехал несколько километров. Об этом сообщает газета Le Parisien .

Транспортное средство без водителя сняли на видео очевидцы.

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Сообщается, что в результате ДТП мотоциклист получил серьезные травмы. Мужчину отвез в больницу второй участник аварии.