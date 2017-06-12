ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава КГБ рассказал, как продвигается дело «Белого легиона»

13.06.2017 11:56 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Глава КГБ рассказал, как продвигается дело «Белого легиона»

фото: euroradio.fm

По словам Валерия Вакульчика, пока рано говорить о том, дойдет ли дело до суда.

Председатель КГБ Валерий Вакульчик рассказал журналистам, что в следователи объективно разбираются в деле «Белого легиона».

Однако говорить о том, состоится ли суд, пока рано, пояснил Вакульчик. Он не исключил, что в случае, если не окажется доказательств, дело будет прекращено.

Журналисты обратили внимание председателя КГБ на то, что силовики выпустили большое количество обвиняемых по делу. Глава КГБ пояснил, что речь идет о людях, с которых сняты обвинения.

Вакульчик ответил на это, что сняли обвинения с тех, по ком не было доказательств их вины.

Весной этого года Комитет госбезопасности задержал около трех десятков человек. Им было предъявлено обвинения в подготовке массовых беспорядков, а некоторым лицам – в создании вооруженной группировки, напоминает «Еврорадио». С течением времени больше половины задержанных были отпущены. В данный момент за решеткой остаются 14 человек.

 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам Валерия Вакульчика, пока рано говорить о том, дойдет ли дело до суда.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Во Франции мотоцикл без водителя проехал несколько километров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика