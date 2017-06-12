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Продавцы палаток с фруктами: у нас и телеведущие покупают
13.06.2017 11:59 — Разное | Sputnik Беларусь
Власти Минска планируют постепенно убрать с улиц палатки с овощами и фруктами, но ни у покупателей, ни у продавцов, это не вызывает восторга.
"Многие покупатели признают, что у нас товар качественнее, чем в гипермаркетах. Каждое утро привозят свежие партии. Много постоянных клиентов", — рассказала продавец одной из палаток.
Она призналась, что не знает, где будет искать новую работу, да и многие ее коллеги лишатся заработка.
Между тем, покупатели также против исчезновения такого вида торговли и утверждают, что между крупной торговой точкой и палаткой часто выбирают вторую — причем среди них есть и телеведущие.
Что думают продавцы и минчане о нововведении властей города, смотрите на видео Sputnik.
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Смотрите на видео Sputnik, что думают минчане о решении города избавиться от уличной торговли фруктами и овощами.
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