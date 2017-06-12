Продавцы палаток с фруктами: у нас и телеведущие покупают

Власти Минска планируют постепенно убрать с улиц палатки с овощами и фруктами, но ни у покупателей, ни у продавцов, это не вызывает восторга.

"Многие покупатели признают, что у нас товар качественнее, чем в гипермаркетах. Каждое утро привозят свежие партии. Много постоянных клиентов", — рассказала продавец одной из палаток.

Она призналась, что не знает, где будет искать новую работу, да и многие ее коллеги лишатся заработка.

Между тем, покупатели также против исчезновения такого вида торговли и утверждают, что между крупной торговой точкой и палаткой часто выбирают вторую — причем среди них есть и телеведущие.

Что думают продавцы и минчане о нововведении властей города, смотрите на видео Sputnik.