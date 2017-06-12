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На трассе М4 фура протаранила и опрокинула трактор: пострадали два человека
Два человека пострадали в столкновении фуры и трактора на трассе М4 Минск — Могилев в Червенском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.
Авария произошла днем 12 июня вблизи деревни Карпиловка. 29-летний водитель фуры MAN ехал по М4 в направлении Минска. На 47-м километре дороги он неправильно выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, в результате чего совершил столкновение с попутным трактором «Беларус» под управлением 56-летнего механизатора.
В результате ДТП оба водителя получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
По факту аварии проводится проверка. Назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы.
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Авария произошла днем 12 июня вблизи деревни Карпиловка.
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