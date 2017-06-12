На трассе М4 фура протаранила и опрокинула трактор: пострадали два человека

Два человека пострадали в столкновении фуры и трактора на трассе М4 Минск — Могилев в Червенском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.



Фото: ГКСЭ по Минской области

Авария произошла днем 12 июня вблизи деревни Карпиловка. 29-летний водитель фуры MAN ехал по М4 в направлении Минска. На 47-м километре дороги он неправильно выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, в результате чего совершил столкновение с попутным трактором «Беларус» под управлением 56-летнего механизатора.

В результате ДТП оба водителя получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.







































По факту аварии проводится проверка. Назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы.